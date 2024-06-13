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全民瘋AI 健保署長石崇良曝與Google合作契機

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
Google Health健康策略解決方案總經理Amy McDonough（由左至右）、衛福部健保署長石崇良、Google Cloud北亞區董事總經理Kathy Lee、衛福部健保署副署長龐一鳴共同宣布合作糖病照顧。記者李青縈／攝影
Google Health健康策略解決方案總經理Amy McDonough（由左至右）、衛福部健保署長石崇良、Google Cloud北亞區董事總經理Kathy Lee、衛福部健保署副署長龐一鳴共同宣布合作糖病照顧。記者李青縈／攝影

Google首度與衛福部健保署合作，透過AI照顧糖尿病患，健保署石崇良表示，高齡社會是全球及我國嚴峻挑戰，期盼建立讓全球借鏡的糖尿病照護模式。

依據全球疾病負擔研究，台灣糖尿病負擔占比達6.17%，為慢性病之最。健保署與Google、國衛院合作推出「AI醫療照護研究計畫」，將資料搜集上傳、運算能力、資料回饋醫療端，讓民眾了解健康狀態等面向，希望讓糖尿病患者可以得到更快速、完整的照顧。

國衛院長司徒惠康指出，這是台灣地表上最讓人興奮的活動，醫療科技與雲端結合，期待這些工具落地，造福人民健康。

Google Health健康策略解決方案總經理Amy McDonough指出，運用AI照護糖尿病患者是第一次。希望透過合作，有助預防保健，做到「Health Care」，而不是「Sick Care」。

石崇良說，這次會與Google合作，是透過APEC期間接觸，此次只是拋磚引玉，未來也會與台灣業者合作推出相關健康醫療計畫。大家醫平台預計年底建置完成，逐步精進，未來會拓展到其他慢性病。

健保署 患者 糖尿病

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