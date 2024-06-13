新自強號板橋到高雄7小時 網笑翻：訂錯了「環島快半圈」

「爆廢公社」臉書社團張姓網友發問，他還沒搭乘過台鐵城際列車EMU 3000型新自強號，一查發現從板橋到高雄竟要7小時5分，「看到這時間，呃，說說你們怎麼打發時間」。逗得其他網友笑翻，「你訂錯了」、「3000坐7小時腰會廢掉」。

新自強號428車次（樹林→新左營），下午1時47分從板橋出發，到高雄已經是晚上8時52分，行駛時間長達7小時5分，全票的票價1161元，孩童、敬老票581元。前一班普悠瑪165車次，同樣是從板橋搭到高雄，只要3小時34分，全票827元。

根據台鐵公司時刻表，新自強號428車次從樹林出發，順時針方向行經東部的宜花東、南部的屏東，終點站在新左營。

有網友打趣，「賺到，可以坐那麼久的火車」、「新自強有充電插座，夠你滑7小時手機」、「魔戒三部曲看完就到了」、「搭這種就是沿路欣賞風景的」、「我以前坐過一次，我就發誓再也不這樣搭車了」、「你已經環島快半圈了」、「我也在新自強上，但還沒一半路程，後悔沒搭高鐵」、「搭飛機到馬公轉高雄，一日北高快捷無比」。