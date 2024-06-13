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超凶狠！他在宜蘭常遭「憤怒鳥空襲」嚇爆 網教戰：避開這色衣帽

聯合新聞網／ 綜合報導
正值烏秋繁殖期，母鳥攻擊性變強。 聯合報系資料照
正值烏秋繁殖期，母鳥攻擊性變強。 聯合報系資料照

每年4至7月適逢烏秋（學名：大卷尾）繁殖期，該鳥種凶狠具領域性，於育雛期間因護鳥行為，民眾常常被牠們「空襲」啄傷。日前有一名網友在臉書社團「宜蘭知識+」上發文表示「一直被烏秋追怎麼辦？」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛表示：「帶帽子+哨子」。

原PO透露，他家住宜蘭縣冬山鄉補城村，最近可能是繁殖季節的關係，在路上走老被烏秋追著跑，牠們喜歡啄人家的頭，害他飽受驚嚇，於是上網求解該怎麼辦？

貼文迅速引起熱烈討論，紛紛留言「不要穿黑色衣服或帶黑色帽子」、「戴不是黑色的帽子」、「戴上安全帽，不理會安靜通過」、「烏秋會攻擊的主要原因是把黑色當成其他烏秋才攻擊」、「戴安全帽，靠近時吹哨子」、「繁殖季節很正常」、「戴帽子，體諒母愛的偉大」。

還有不少網友回應「回憶欸，好久沒被追過了」、「享受這難得被追的感覺吧」、「我國中騎腳踏車被烏秋追，有次一個路人叫我舉手烏秋就不會飛下來，我之後都用這方法」。

有過同樣經驗的網友建議原PO「從小被追到大，以前讀書用書包擋頭，現在騎車比牠快就好了」、「戴帽子騎腳踏車，看過有戴安全帽的騎士，啄起來比較不痛」、「聽到叫聲，先低頭，然後放慢速度讓自行車自然滑行就好，過了幾公尺就會過了牠的警戒區了」。

安全帽 宜蘭 黑色

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