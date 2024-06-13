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宜蘭至羅東鐵路高架化過環評 交通部曝動工時程
宜蘭至羅東鐵路高架化環評案昨天通過，立委希望可以早日動工、完工，完善宜蘭當地交通路網。交通部表示，預估明年規畫設計、後年有機會動工。
宜蘭至羅東鐵路高架化環評案，自台鐵四城站南端至冬山站北端平面路段高架化，全長約15.845公里。其中宜蘭站至二結站間（校舍路以南至蘭陽溪南岸）既有已高架路段約4.23公里；鐵路沿線宜蘭站、二結站、中里站及羅東站改建為高架車站，並增設1站為宜蘭新站，完工後共計5個車站。
交通部表示，此計畫可消除範圍內9處平交道、4處陸橋，減少交通瓶頸，串連前後站土地使用，縫合鐵路兩側整體規畫。
交通部長李孟諺今赴立法院交通委員會進行業務報告，並備質詢。民進黨立委陳俊宇指出，宜蘭當地對於宜蘭至羅東鐵路高架化極為重視，環評好不容易通過，交通部後續應掌握好相關期程，並盡快讓工程早日動工。
李孟諺表示，期待後續流程可以加快，包含設計、土地取得等，盼能順利推動。鐵道局補充指出，預計下半年爭取提報至行政院核定，若能順利在年底核定，明年就能開始設計規畫、後年有機會動工。
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