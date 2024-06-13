宜蘭至羅東鐵路高架化過環評 交通部曝動工時程

「爆廢公社」臉書社團張姓網友發問，他還沒搭乘過台鐵城際列車EMU 3000型新自強號，一查發現從板橋到高雄竟要7小時5分，「看到這時間，呃，說說你們怎麼打發時間」。逗得其他網友笑翻，「你訂錯了」、「3000坐7小時腰會廢掉」。

2024-06-13 13:00