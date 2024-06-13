40歲工程師不舉2年「只敢網路買藥吃」醫：治療3個月明顯改善

一名40歲工程師曾因懷疑自己有勃起功能障礙，兩年內不間斷自行網購壯陽偽藥卻毫無效果，反而開始逃避親密行為，導致伴侶間產生隔閡。泌尿科醫師表示，經過正確藥物治療，3個月就明顯改善勃起功能，總算重拾對性生活的信心，夫妻感情也重回正軌。

台灣有超過百萬男性深受「不舉」困擾，讓伴侶間的性愛成為負擔。台灣男性學暨性醫學醫學會蔡維恭理事長指出，勃起功能障礙一直是「男」言之隱，除了影響性福，更與心血管疾病、攝護腺肥大等慢性病風險因子相關，常被視為男性全身健康的前哨站。

「男性普遍礙於面子不敢求醫，上網求助偽藥卻造成反效果。」蔡維恭說，現已有相當多元的治療選擇，可透過藥物穩定控制找回更自然更自發的性生活，因此鼓勵若有類似情況，應積極求醫，才能正確揮別不舉。

根據台灣性功能障礙諮詢暨訓練委員會統計，台灣40歲以上男性三成以上有勃起功能障礙問題，多數男性面對性行為常感到心有餘而力不足，卻找理由搪塞，歸咎於年齡、壓力大或短期失常，以合理化自身的不舉情況，導致台灣勃起功能障礙就診率低，僅一成男性尋求專業諮詢。

蔡維恭表示，勃起功能障礙與男性的全身健康有很大關聯，義大利研究發現，高達6成勃起功能障礙患者於確診3年內會發生心血管疾病，此外，隨著年紀增長，勃起功能障礙也可能伴隨攝護腺肥大一起影響男性生活品質。

男性應將勃起功能障礙視為檢測全身健康的重要指標，及早監控預防慢性病發生。蔡維恭指出，曾遇過自認健康、無慢性病史的患者，一開始只是疑似不舉而來求診，檢查後竟連帶發現嚴重血脂代謝異常，血糖值更高達300以上，幸好及早發現，才能及時避免健康危機。

財政部關務署統計，台灣每年緝獲仿冒及未經食藥署核准藥品逾5萬件，其中近6成為偽藥，以壯陽藥、減肥藥為大宗。蔡維恭表示，勃起功能障礙藥物屬於處方藥，法規明確禁止在網路上販售和廣告，因此任何在網路上銷售的壯陽藥品皆屬偽藥。

蔡維恭提醒，勃起障礙得諮詢專業醫師進行正規治療才最能確保用藥安全和治療效果。市面上已有多款經核准的第一線口服藥物，效果顯著且安全，可分為臨時服用和每日服用；臨時服用型藥物多在有性行為需求前使用，但如果性生活契機常常突然出現，難以事先安排或預測，或是年齡較大的患者藥物吸收速度較慢，可能需要數個小時才好不容易見效，伴侶卻早已失去了性致、沈沈睡去。

蔡維恭建議，男性若期望「自然」掌握性生活步調，現亦有每日服用較低劑量的藥物，可維持體內一定的作用濃度，減少因藥效無法及時發揮的壓力，讓性生活更加隨心所欲，還可同時改善攝護腺肥大相關的下泌尿道症狀，可謂一舉兩得。若有疑似不舉問題，切勿求助網路上任何宣稱壯陽效果的藥品及補品，而是應積極尋求專業泌尿科醫師的幫助。