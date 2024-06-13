新舞台藝術節7/6公益場 4.5米山海巨偶漫步中信園區

由中國信託文教基金會主辦的新舞台藝術節今年以「換劇話說」為主軸，把劇場打造為穿梭虛實的轉運站，戶外公益場7月6日周六下午2點半將在中國信託金融園區登場，免費邀請大小朋友闔家親近當代大型偶戲，當天無獨有偶工作室劇團「巨人來了–山海遇見偶」，高達4.5公尺的巨偶將首度現身漫步，透過緊擁、共舞，詮釋土地的疲憊與共生。

新舞台藝術節公益場長年與無獨有偶工作室劇團合作，去年將中國信託金融園區變成為戶外偶戲嘉年華，造成極大轟動，今年再度登場，無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音預告，要讓大家「玩很大」，除了山海巨偶的視覺震撼之外，「還要把整座光影戲院搬到廣場，讓大家在神祕的帳篷裡體驗一檔接一檔的魔幻光影！」

中國信託文教基金會與無獨有偶劇團推動偏鄉藝文教育，啟動「種子教師計畫」將偶戲帶進各自校園，包括宜蘭萬富國小、宜蘭東興國小、花蓮水璉國小、屏東鹽埔國中、台南曾文農工及新北貢寮實驗中學上百位師生，將家鄉的山海、文史編創為偶戲，融合光影、黑光等精彩元素，要帶著觀眾上山下海、穿越時空。

除了有好戲可看，現場還有版畫體驗工作坊、樂器銀行、人氣拍貼機等系列闖關活動，邀請觀眾與「偶」一起，共度周六午後。

中國信託文教基金會表示，今年新舞台藝術節4檔國內外節目皆為一時之選，而橫掃國際大獎的比利時夏綠瓦蒂劇團「最後一個星期天」、驚艷愛丁堡藝穗節的曼波男孩舞團「蓬蓬」，話題性十足的兩檔國際節目皆是來台首演。

「最後一個星期天」結合默劇、偶戲、影像設計，反諷人類面對極端氣候的漠視態度，此劇曾獲愛丁堡藝穗節「整體戲劇獎」、比利時梅特林克獎（Maeterlinck de la Critique）最佳表演、最佳藝術技術成就兩項大獎，至今已巡演15個國家。焦點劇團的藝術總監茱莉．特雷特表示，「融化的冰川無法重新結凍、亞馬遜森林大規模毀林難以復育，這些被破壞的生態都沒有逆轉可能，倒數計時正逐漸加速。」8月8日周四至11日周日在台大遊心劇場登場。

新舞台藝術節這次也首度引進由鬼才編舞家菲利普‧拉斐耶(Philippe Lafeuille)領軍的「曼波男孩舞團」，10月19日至20日將在北藝中心球劇場演出。菲利普‧拉斐耶擅長把舞蹈變成喜劇，以充滿幽默感及創造力的舞蹈風靡歐洲，經典舞作「蓬蓬」由六位男舞者大秀「猛男芭蕾」，全劇融合古典芭蕾、現代舞、韻律體操、嘻哈以及雜技，舞者挑戰性別破框，激發截然不同的身體創意。