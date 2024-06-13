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新冠疫情再起！疾管署與醫療院所合作800家免費拿快篩

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
在和藥師公會合作免費快篩試劑領取後，疾管署在與醫療院所合作讓民眾就醫時可以免費領取快篩。 本報資料照片
在和藥師公會合作免費快篩試劑領取後，疾管署在與醫療院所合作讓民眾就醫時可以免費領取快篩。 本報資料照片

新冠疫情Omicron以來第六波來襲，疾管署暨先前與藥師公會合作後，再與醫師公會合作，將在全台800家醫療院所發放300萬劑快篩試劑。疾管署發言人曾淑慧表示，這批快篩為疫情指揮中心時期採購，將效期打今年的快篩作為物資整備使用。

上周新冠中重症住院個案新增328例，比前一周263例，漲幅25%。曾淑慧表示，此次流行期為Omicron以來第六波流行期，疫情波動會受到變異株變異、疫苗接種數量等考量，預估此波疫情要等到8、9月後才會下降。

疾管署6月和藥師公會合作，在全台4500餘家健保特約藥局設置COVID-19家用快篩試劑發送點，配送844萬餘劑家用快篩試劑，包括效期至今年5月底約184萬劑、今年6月有660萬劑。

考量到醫療院所需求性，疾管署五月規畫於醫療院所發放，將效期至今年9月至明年1月的300萬劑快篩試劑，包括效期至今年9月共計35萬劑、今年12月共計143萬劑、明年1月122萬劑。7月起透過800家以上醫療院所提供民眾就醫時使用，此策略著重於診所就診個案及其家人有快篩的需求，以接續6月底藥局發放方案。

曾淑慧說，這批COVID-19家用快篩試劑於疫情指揮中心成立期間採購，當時盤點，評估疫情時期，新冠肺炎亦會持續存在社區中，效期於今年過期的快篩試劑，留存做為整備物資於今年使用。疾管署指出，家用快篩試劑發放作業非常態服務，疾管署感謝藥局及醫療院所協助疫情防治。

快篩試劑 疫情 疾管署

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