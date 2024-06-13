美國乳牛染H5N1傳到人類現結膜炎 疾管署修訂通報定義

日前美國乳牛感染禽流感H5N1，更出現人類感染。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，由於原先症狀以呼吸道疾病為主，此次有出現結膜炎症狀，因此修訂新型A型流感通報定義，新增符合急性呼吸道感染或急性結膜炎，且有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史」條件，並自6月15日起實施。

為因應美國乳牛場發生高病原性禽流感A（H5N1）疫情，並傳染至人類之事件，疾管署5月13日邀集農業部、食藥署及相關專家，召開傳染病防治諮詢會流感防治組會議，針對國內新型A型流感防治工作進行盤點與討論，並做出以上病例定義修訂建議。曾淑慧說，由於相關作業還需要修正，因此15日生效。

曾淑慧表示，本次修訂新型A型流感傳染病病例定義暨防疫檢體採檢送驗事項，於臨床條件增列急性結膜炎，流行病學條件增加10日內有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史者。另通報定義新增「符合急性呼吸道感染或急性結膜炎，且有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史」者；採檢項目增加「結膜擦拭液」，適用於有急性結膜炎症狀者（如附件）。請臨床醫師提高警覺，看診時確實詢問與紀錄個案之TOCC（含旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚），針對符合通報定義個案進行採檢及通報。

疾管署再次提醒民眾切勿飲用未經殺菌之生乳，禽畜相關業者於工作時應佩戴適當個人防護裝備，注意自身健康狀況，如曾經接觸確定罹患禽流感之動物，且於最後一次暴露後10日內出現急性呼吸道感染症狀（如發燒38度℃以上、咳嗽等）或急性結膜炎，請佩戴口罩儘速就醫，並告知醫師動物疫情接觸史。