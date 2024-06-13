健保署導入 Google AI技術 助糖尿病患者「預測」病況

衛生福利部中央健康保險署、Google Cloud和Google Health 13日共同宣布新的合作計畫，將透過Google Health相關語言模型，導入健保署長期追蹤的第二型糖尿病資料，開發AI 模型，為台灣200多萬罹患第二型糖尿病的患者，提供更有效預測與管理併發症風險的作法。

健保署將與Google Cloud 進行「AI-on-DM」計畫，全國首例的合作將透過運用Google Cloud 先進的AI 技術、雲端運算和數據分析能力，開發「AI-on-DM」，意為「糖尿病人工智慧」（AI on Diabetes Melitus），以協助健保署推進「健康台灣」國家倡議。這項整合AI 的功能與計畫，未來也將進一步擴大改善「三高」問題：高血壓、高血糖與高膽固醇。

Google Cloud長期建立機器學習與AI技術，糖尿病相關病變影像辨識技術也是重點。Google Cloud 北亞區董事總經理李孔源表示，這是Google Cloud健康業務首度與國家級機構合作，希望能讓各國政府關注到AI導入健康醫療照護重要性，改善照護、醫療策略。台灣政府計畫運用AI 改善全國人民的生活品質，並控制醫療保健成本，是極具開創性的做法。此次的合作結果，有可能改變各國政府未來制訂國家醫療保健策略及導入的方式，特別是應對可預防疾病日益盛行的趨勢。

中央健保署署長石崇良指出，這項合作是台灣首例，是發展精準醫療國家策略的一部分，初期將會聚焦於第二型糖尿病，該疾病也是台灣最常見且醫療成本最高的慢性疾病之一。糖尿病影響台灣超過13% 的成年人口，而每四位台灣人就有一位患有高血壓，這對台灣的醫療保健系統和整體社會帶來了沉重且快速增加的負擔。

石崇良指出，初期，健保署將先梳理數據、輸入Google 一系列針對醫療保健產業微調的基礎模型MedLM，在Vetex AI 平台上建置、訓練和測試客製化的生成式AI 大型語言模型，國衛院將針對此模型提供專業領域的知識，建立初期模型再慢慢改善，目標是提前數年預測第二型糖尿病患者的併發症風險。

石崇良指出，與Google 這次合作的目標包含發展全新的數位照護模式，讓全台灣的疾病管理進行轉；運用Google AI 技術，提升疾病風險偵測能力、改善病患管理與照護品質；透過全民健康計畫，協助解決台灣非傳染性疾病的盛行率。

根據中央對於病患資料所設制的高規格安全性與法規要求，健保署模型中所使用的所有資料和工作負載都會經過匿名化處理，並儲存在Google 位於彰化縣的本地資料中心。

石崇良表示，Google 專用於醫療保健領域的AI 功能、資料解決方案和合作夥伴生態體系，與其具備的速度與

擴張性，和台灣衛生福利部正在推行的「健康台灣」極度吻合，並能帶來強大助力。