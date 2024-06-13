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新冠疫情8、9月月將達高峰！卓榮泰籲超前部署、踴躍施打疫苗

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院發言人陳世凱上午主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影
行政院發言人陳世凱上午主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影

新冠疫情再度進入流行期，衛福部疾管署示警8、9月將達到高峰。行政院長卓榮泰上午在行政院會中裁示，近期國人關心新冠肺炎病毒再起可能性，疫情在四年前對國人生命健康財產都造成很大的威脅，因應目前環境，只有再次超前部署、避免病毒再起，請衛福部準備充足疫苗、國人踴躍施打疫苗，帶給國人足夠保障。

這是Omicron變異株入侵本土社區以來的第六波，與前五次流行期相較，這波新冠確診者症狀表現明顯嚴重。衛福部疾管署示警，新冠疫情再度進入流行期，預估此波高峰將落在8、9月。

行政院發言人陳世凱主持行政院會後記者會時，轉述卓榮泰在院會中的裁示。對於媒體提問疫苗備妥及存量，陳世凱表示，目前疫苗庫存量為291.7萬劑，其中瑞德西韋有11.2萬劑，足夠給需要施打的國人施打，呼籲民眾趕快施打疫苗，若打到一定程度將持續進口。

行政院會後補充藥品、疫苗數量，以及四點說明。

政院指出，衛福部以實證醫學為基礎，參考各國防治經驗，依據疫情發展趨勢，適時調整相關防治作為，包含，一、修訂病例定義以監測重症個案為主，同時掌握急重症醫療量能，適時調度；二、適時修訂診療指引及各類抗病毒藥物領用方案，目前Paxlovid儲備量20.8萬人份、瑞德西韋11.2萬劑；三、辦理民眾衛教宣導，有疑似症狀及前往高風險場所建議佩戴口罩；四、為提升接種效能，加速建立國人群體免疫力，積極採購疫苗，並規劃疫苗接種計畫與相關獎勵措施，目前新冠XBB疫苗累計接種276.4萬人次，全國接種率11.36%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.54%、1.55%；疫苗庫存莫德納291.7萬劑、Novavax 5.3萬劑。

新冠肺炎 疫情 疫苗 行政院

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