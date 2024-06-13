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今年上半年僅345萬國際客來台 李孟諺：1千萬目標不變

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長李孟諺今天表示，兩岸觀光維持目前維持已成團業者放寬審核但不解禁，目前維持入境旅客1000萬人次的目標不變。記者潘俊宏／攝影
交通部長李孟諺今天表示，兩岸觀光維持目前維持已成團業者放寬審核但不解禁，目前維持入境旅客1000萬人次的目標不變。記者潘俊宏／攝影

中國大陸原定6月10日派福建踩線團來馬祖，不料在我方宣布6月組團赴陸禁團令不解禁後，隨即喊卡，讓兩岸觀光開放再蒙上陰影。交通部長李孟諺今於立法院指出，去年我國到大陸有176萬人次，對岸來台才20幾萬人次，兩邊開放程度不同；今年截至6月共有345萬人次國際旅客來台，今年1千萬旅客目標還是不變。

立法委員林俊憲今於立法院交通委員會質詢表示，大陸原先要派踩線團，後來又取消，兩岸觀光到底有沒有機會恢復、預計透過什麼模式？目前跨部會是否有共識，以及與對岸的洽談進度？

李孟諺指出，陸方原先6月10日要派踩線團來，後來取消，希望兩岸在對等原則下加強雙方交流。現在我方開放比較多，已經開放自由行過去，6月1日起也允許過去已成團的旅客過去，但對岸現在連自由行都沒有開放過來，去年我國到大陸有176萬人次，對岸來台才20幾萬人次，兩邊開放程度不同。

李孟諺會中受訪也說，6月1日持續讓以前成團的旅行團前往，認定上也有彈性，讓業者有比較大的空間組團，不會從嚴審查，目前出團狀況都有掌握。近期也持續跟陸委會觀察，對方踩線團若有確定要來的日期，在行政上會給予各方面協助，期待對岸有相關回應，會再決定下一步驟。

他表示，目前觀光小兩會機制還是存在，但比較偏重事務性聯繫，近期陸方對於觀光開放沒有任何回應訊息，會再請觀光小兩會跟陸委會持續接洽，期待雙方互訪更加頻繁，希望能有轉機。

少了陸客加持，今年國際觀光客來台恐不如預期，李孟諺指出，今年截至6月11日345萬人次國際旅客來台，下半年有各項活動及國際宣傳，1千萬旅客目標還是不變，希望努力達成。目前希望增加國際據點到18處，今年會再增加2處，辦事處也會增加6處，希望多加宣傳，首要目標客群為東北亞及東南亞；另外，北美也是持續推動宣傳對象。

李孟諺表示，過去東南亞旅客在觀宏專案簽證上有較便捷措施，未來針對菲律賓旅客也有相關措施。此外，過去觀宏專案失聯狀況跟移工失聯比較起來已相當低。

觀光署長周永暉指出，陸委會已說，只要大陸踩線團到馬祖，就會有對外統一說明，涉及兩岸政策要跨部會協商，目前也希望透過觀光小兩會能對等商量。

行政院先前宣布，6月起組團赴陸的禁團令放寬不解禁。本報資料照
行政院先前宣布，6月起組團赴陸的禁團令放寬不解禁。本報資料照
交通部長李孟諺今於立法院指出，今年截至6月共有345萬人次國際旅客來台，今年1千萬旅客目標還是不變。記者周湘芸／攝影
交通部長李孟諺今於立法院指出，今年截至6月共有345萬人次國際旅客來台，今年1千萬旅客目標還是不變。記者周湘芸／攝影

李孟諺 馬祖

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