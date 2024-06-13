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健保也瘋AI 健保署攜手Google推糖尿病整合照護計畫

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署長石崇良說明，健保署與Google合作針對糖尿病病人推出整合照護計畫。記者李青縈／攝影
健保署長石崇良說明，健保署與Google合作針對糖尿病病人推出整合照護計畫。記者李青縈／攝影

為讓糖尿病患可以迅速獲得完整治療，衛福部健保署與Google合作，啟動「AI醫療照護研究計畫」，結合「大家醫計畫」，打造整合式的全人健康照護。健保署長石崇良指出， 過去一周全台熱衷AI，此次是醫療與科技的邂逅，讓AI落地，將分層級從資料搜集上傳、運算能力、資料回饋醫療端、讓民眾了解健康狀態，希望讓糖尿病患者可以得到更快速、完整的照顧。

慢性病是國人健康重大威脅，逾700萬人罹患2種以上慢性病。糖尿病是慢性病之最，石崇良指出，國人每2人就有一人有糖尿病，全國約200萬人受糖尿病所苦，而糖尿病受到生活習慣、環境因素等影響，因此有全方位介入、風險分級很重要。

拆解實際應用方式，第一步是資料搜集與上傳。石崇良表示，除了傳統健保資料上傳外，其他檢測數據，如糖化血色素值、膽固醇、腎功能等樹菊，會有健保署主則將資料結構化上傳雲端，讓後續可以運用。第二，倚重Google跟國衛院運算能力，根據上述數據以及病人家族史計算出風險，預測未來1至3年的風險等級。

第三，資料回饋醫療端。石崇良說，運算出來的結果可以幫助醫師迅速掌握病人狀況，若是風險層級低的病人，即可導入介入模式，或是透過衛教、飲食等建議協助病人改善生活。

第四，為幫助民眾了解健康狀態，搭配大家醫計畫讓民眾了解自己健康狀態，達成健康台灣的願景。為推動健康台灣，總統賴清德以「888計畫」作為慢性病防治目標。

石崇良指出，8成慢性病病人可以獲得個案照顧管理計畫，要把病人找出來、納入長期追蹤管理；其中8成希望有生活諮商等介入，因為慢性病與生活有很大的關係，如飲食、體重、菸酒檳榔等，若沒有介入控制成效有限；第三個「8」則是8成可以達到控制目標，如糖化血色素HbA1c控制在7％以下，血脂控制100mg/dL以下。這些目標要達成不易，需要全方位照護，也是需要AI加入幫忙的原因之一。

目前國人有200萬名糖尿病患，半數在診所追蹤，半數在醫院治療。石崇良表示，家醫計畫收案600萬人中，有200萬人是慢性病患，其中90萬人有糖尿病，照護網已在5月啟動，從原先著重在預防保健（如健檢、打疫苗）轉型，未來也會納入AI照護；醫院則會在8月啟動社區醫院全人照顧計畫，原先預算約一年40億元，將再投入3.5億元。

健保署 慢性病 糖尿病

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