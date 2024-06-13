路權團體喊話會面對談 李孟諺：盡速安排

交通部長李孟諺上任近1個月，先前曾表示將與各民間團體會面，但至今尚未有座談消息。機車、行人等路權團昨前往交通部喊話，盼與李孟諺對談。另有路權團體認為記點制仍不應該取消。對此，李孟諺今於立法院受訪表示，近期會盡速安排與路權團體會面，至於記點制度6月30日生效後，要觀察對道路交通安全的效益跟影響。

台灣機車路權促進會、行人零死亡推動聯盟等4個民團昨天前往交通部喊話，針對行人路權、機車路權及重機路權等議題，希望李孟諺傾聽民間團體的聲音，與民團見面交流，也盼帶來新的視野與政策。另也有路權團體認為，記點制度不該全面取消，7月後應確實檢討。

李孟諺說，路權團體會面近期會盡速安排，最近包括立法院還在總質詢期間，還有相關專案報告，時間較緊湊，會盡快跟相關團體聯繫。另外，針對記點制度，6月30日經過立法院修法將生效，要觀察制度改變對道路交通安全的效益跟影響，再進一步處理。