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牙痛要人命！顯微鏡搭配超音波 提升根管治療成功率

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
施慰健醫師指出，顯微根管治療運用牙科專用顯微鏡搭配專用超音波，可提高牙齒治療的成功率。圖／大千綜合醫院提供
施慰健醫師指出，顯微根管治療運用牙科專用顯微鏡搭配專用超音波，可提高牙齒治療的成功率。圖／大千綜合醫院提供

「牙痛不是病，痛起來要人命！」不少牙痛病患做「根管治療」，卻歷經治療失敗，或因牙齒問題導致無法順利接受根管治療，牙痛不斷反覆發生。大千綜合醫院牙科部醫師施慰健表示，由於根管治療操作範圍小，且光線較不足，導致治療效果有限，建議接受牙科專用顯微鏡搭配專用超音波的「顯微根管治療」，可幫助提升治療成功率。

施慰健分享兩個案例，王姓病患曾在其他診所完成根管治療，但仍會有牙齒咬痛、悶痛、牙齦長膿包情形，檢查發現是之前的根管治療不周全，引起感染，造成牙根周圍骨質發炎缺損；另一名曾姓女病患，因上顎第二大臼齒蛀牙深至牙髓神經，且臼齒位於牙弓較後方且排列不正，加上牙根及根管狹長、細小彎曲，張口也受限，都增加根管治療難度。

他指出，如果牙髓組織生病未及時接受根管治療，或已治療的根管又受細菌感染，都可能導致疼痛、牙齦化膿腫脹、牙根周圍骨質發炎缺損等問題，嚴重者可能導致蜂窩性組織炎、骨髓炎，甚至危及生命安全。但根管治療常面臨肉眼不易觀察到的位置、遺漏隱藏的根管、清潔及充填不足等問題，導致根管治療失敗。

不同於傳統根管治療，顯微根管治療運用牙科專用顯微鏡提供的照明及放大功能，再搭配專用超音波等特殊器械，可解決傳統治療的困難處，增進清潔根管效率，可保留更多的齒質，也就是能盡量保留自然牙的一種方式。

施慰健指出，前述兩個案例，經顯微根管治療，並定期回診追蹤至牙根周圍骨質恢復健康後，再製作假牙保護，讓病患找回牙齒的健康。顯微根管治療可大幅提高困難病例治療成功率，但不在健保給付項目，建議民眾與醫師評估後，再決定是否要選擇自費顯微根管治療，以提高治療的成功率。

施慰健醫師指出，牙齒出現問題時，應及早接受醫師診治，並使用適合的治療方式，才能擺脫牙痛之苦。圖／大千綜合醫院提供
施慰健醫師指出，牙齒出現問題時，應及早接受醫師診治，並使用適合的治療方式，才能擺脫牙痛之苦。圖／大千綜合醫院提供

成功 牙齒 醫師

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