北市抽驗生鮮水產 這間酒店扁蟹重金屬超標、南門市場黃魚含致癌物

北市衛生局4月8、9日前往水產店、餐廳及市場等販售場所，執行今年度第1波生鮮水產品抽驗專案，30件抽驗結果出爐，2件不合格，包含台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳的扁蟹檢出重金屬鎘、南門市場南門鮮魚號的黃魚則有還原型結晶紫，衛生局已要求販售業者下架，並移請來源廠商轄管衛生局依權責辦理。

此次抽驗30件生鮮水產品，分別是5件深海魚類、10件養殖魚類、5件貝類、5件甲殼類、5件頭足類，衛生局依種類檢驗動物用藥多重殘留48項，孔雀綠、結晶紫及其代謝物4項，還有重金屬如鎘、鉛、甲基汞。

衛生局指出，檢驗結果2件不合格，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳的甲殼類扁蟹檢出重金屬鎘0.6mg/kg，超過標準0.5mg/kg，不符食品中汙染物質及毒素衛生標準規定，違反食安法第17條，並依同法規定應予沒入銷毀及經命限期改正、屆期不改正者，處3萬元至300萬元罰鍰。

另件不合格是南門市場B1-47南門鮮魚號的養殖魚類黃魚 ，檢出還原型結晶紫0.6ppb，標準是不得檢出，不符動物用藥殘留標準，違反食安法第15條第1項第5款規定，依同法處6萬元至2億元罰鍰，並依同法規定產品應予沒入銷毀。2件產品均已移請產品來源轄管的新北市、新竹縣政府衛生局依權責辦理。