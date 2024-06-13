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北市抽驗生鮮水產 這間酒店扁蟹重金屬超標、南門市場黃魚含致癌物

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局今年度第1波生鮮水產品抽驗專案，抽驗30件有2件不合格，包含南門市場南門鮮魚號的黃魚則有還原型結晶紫。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局今年度第1波生鮮水產品抽驗專案，抽驗30件有2件不合格，包含南門市場南門鮮魚號的黃魚則有還原型結晶紫。圖／台北市衛生局提供

北市衛生局4月8、9日前往水產店、餐廳及市場等販售場所，執行今年度第1波生鮮水產品抽驗專案，30件抽驗結果出爐，2件不合格，包含台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳的扁蟹檢出重金屬鎘、南門市場南門鮮魚號的黃魚則有還原型結晶紫，衛生局已要求販售業者下架，並移請來源廠商轄管衛生局依權責辦理。

此次抽驗30件生鮮水產品，分別是5件深海魚類、10件養殖魚類、5件貝類、5件甲殼類、5件頭足類，衛生局依種類檢驗動物用藥多重殘留48項，孔雀綠、結晶紫及其代謝物4項，還有重金屬如鎘、鉛、甲基汞。

衛生局指出，檢驗結果2件不合格，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳的甲殼類扁蟹檢出重金屬鎘0.6mg/kg，超過標準0.5mg/kg，不符食品中汙染物質及毒素衛生標準規定，違反食安法第17條，並依同法規定應予沒入銷毀及經命限期改正、屆期不改正者，處3萬元至300萬元罰鍰。

另件不合格是南門市場B1-47南門鮮魚號的養殖魚類黃魚 ，檢出還原型結晶紫0.6ppb，標準是不得檢出，不符動物用藥殘留標準，違反食安法第15條第1項第5款規定，依同法處6萬元至2億元罰鍰，並依同法規定產品應予沒入銷毀。2件產品均已移請產品來源轄管的新北市、新竹縣政府衛生局依權責辦理。

衛生局表示，水產品中重金屬的來源，主要是因為生長於受汙染的水體，水產品都可能含有鉛、鎘及甲基汞等微量重金屬，但不必太擔心，均衡攝食各類水產品、不偏食特定大型魚類，即可降低重金屬攝取的風險。還原型結晶紫可避免水產品遭黴菌、微生物感染，但對於人體有致癌風險，因此未准用於食用水產品，為不得檢出的動物用藥。

北市衛生局今年度第1波生鮮水產品抽驗專案，抽驗30件有2件不合格，包含台北六福萬怡酒店的扁蟹檢出重金屬鎘。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局今年度第1波生鮮水產品抽驗專案，抽驗30件有2件不合格，包含台北六福萬怡酒店的扁蟹檢出重金屬鎘。圖／台北市衛生局提供

衛生局 魚類

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