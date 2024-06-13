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爆炸機率比核電廠高？立委批基隆港LNG發電廠安全2套標準

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
基隆四接LNG天然氣廠爭議不斷。聯合報系資料照
基隆四接LNG天然氣廠爭議不斷。聯合報系資料照

基隆四接欲改在基隆港港嘴，但立委指出，10多年前高雄旗津外海欲蓋液態天然氣（LNG）轉運站，當時交通部認為「草菅人命」阻止其開發，認為爆炸機率比核電廠高，但10多年後卻要在基隆港港嘴興建LNG發電廠，「難道時空背景不同、執政團隊不同，港口安全標準也不同嗎」，要求不要2套標準，且交通部及港務公司需在2周內交相關報告。

交通部長李孟諺今赴立法院交通委員會進行業務報告，並備質詢。國民黨立委林沛祥指出，10多年前，港務公司欲在高雄旗津外海興建LNG轉運站，時任交通部長葉匡時力阻，認為這是「草菅人命」的案子，因為其爆炸機率比核電廠還高。

林沛祥表示，10年多後，現在居然以保護國家能源安全為由，要在基隆港港嘴興建LNG發電廠，經濟部還稱安全沒問題，質疑罔顧航道安全，更批「難道時空背景不同，港口安全標準也不同嗎？」

林沛祥直指，港口安全標準原則上都一樣，既然當初認為在旗津外海興建有危險，如今在基隆港港嘴興建LNG發電廠也會有同樣疑慮，不該2套標準，要求交通部及港務公司2周內提交當初高雄旗津欲興建LNG轉運站報告及基隆港LNG發電廠相關報告。

李孟諺表示，安全是首要原則，針對四接天然氣發電廠部分，是否對港口安全有影響，已與經濟部及港務公司有相關評估，但承諾會在2周內提出報告。

台電2022年提出「東移方案」，欲縮小填海造陸面積，以符合民間和環團的期待，並在LNG港的規畫上提出「西防波堤拆100m」和「西防波堤全拆」兩方案。

環團認為，四接衝擊基隆港安全，已引發航港界強烈反對。國際上有研究指出，LNG船對環境的影響可能比重油更糟糕；挺四接人士大力吹捧LNG船，是否忽視潛在環境風險？況LNG動力船的燃料供應，可以LNG加氣船補給，不需犧牲基隆港安全，於港嘴填海造地設置大型儲氣槽興建天然氣接收站。

交通部長 四接 基隆港

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