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45歲不菸不酒男打棒球倒下心臟驟停險死保命關鍵曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
洪男（右）打棒球昏厥送醫被救回一命，定期至心臟血管內科門診回診追蹤，左為醫師李榮基。圖／烏日林新醫院提供
洪男（右）打棒球昏厥送醫被救回一命，定期至心臟血管內科門診回診追蹤，左為醫師李榮基。圖／烏日林新醫院提供

台中45歲洪姓堆高機維修技師不菸不酒，熱愛打棒球，也熱愛吃燒肉、甜點，有定期健檢習慣，上月初打球卻突然昏厥，心肺功能停止（OHCA），經球友輪番心肺復甦術（CPR）並就近送醫，發現冠狀動脈左前降支100%阻塞，並突發心室性心律不整，所幸在烏日林新醫院心導管團隊搶救下，成功打通血管、放置支架，救回一命。

洪男眼泛淚光表示，當他恢復清醒打開手機，就收到500多則親友關心的訊息，從未想過自己不菸不酒，45歲就罹患心肌梗塞，經過這次經驗，他呼籲民眾，要定期做心血管檢查有無阻塞。

烏日林新醫院心臟血管中心主任李榮基醫師說，洪男到院前OHCA ，在救護車上電擊3次，到院後恢復生命跡象，檢查發現冠狀動脈左前降支竟100%完全性阻塞，屬於隨時會猝死的嚴重程度，緊急啟動心導管治療機制。

李榮基指出，在心導管團隊打通血管過程時，洪男發生心室頻脈（每分鐘心跳大於120下，且源自於心室的嚴重心律不整），及時電擊防止猝死。緊接著加快疏通阻塞的血管，並置放支架，術後轉至加護病房密切觀察。

李榮基說明，洪男恢復良好，5天後順利出院，他建議洪男半年內不要激烈運動、搬重物，避免揮棒出力的動作，需定期至心臟血管內科門診追蹤。

李榮基說，由於現代人飲食精緻化且生活壓力大，三高比例增加，容易提升罹患心肌梗塞的機率。烏日林新醫院急重症團隊與心導管團隊365天24小時全天候待命，從緊急應變系統啟動後，與消防隊充分配合，掌握病人即時狀況，在黃金治療時間提供病人心臟停止後高品質照護。

團隊 心肌梗塞 醫師

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