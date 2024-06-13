放寬80歲免巴氏量表聘外籍看護？修正條文保留送黨團協商

邁入高齡化社會，愈來愈多家庭有長照需求。有立委提案放寬80歲以上高齡者免經醫療機構巴氏量表評估就可請外籍看護，引發社會正反討論。立院社福及衛環委員會今續審就服法第46條修正草案，多名立委擔心放寬將排擠重度失能者，最後委員會決議修正條文保留，送黨團協商。

立委楊曜指出，若貿然放寬80歲以上長者免經巴氏量表評估可聘外看，將驟增53萬的潛在申請人數，全球缺工時代，看護工可能挑照顧者，將排擠到重度失能者的照顧需求，反而無落實修法美意。

立委林淑芬更直接點出，現在外籍看護供給遠遠少於需求，在此現況下以年齡為開放聘僱外看的架構，將造成三項後遺症，包括將來中風、嚴重失能家庭將找不到看護工，大家都想顧好手好腳的健康、亞健康老人，沒人想承擔勞動體力負荷較大的重症患者，後果誰來負責？

她進一步說，供少於求也會造成看護工薪資大幅上漲，現在還聘得起外看的中產階級將來的家庭負擔加劇，雪上加霜。除此，長照體系也將被瓦解，有錢買一對一外看服務的人，將不願意繳納保費來支持服務經濟弱勢的長照制度。林淑芬認為，開放80歲以上免評是便宜行事，法律應該解決問題，而非製造問題，應思考的是如何讓申請程序更簡便。

立委黃秀芳也認為，目前80歲以上申請聘僱外籍看護的長輩，使用巴氏量表申請者占3成，為顧及3成的長者需求，申請程序應該更簡化、簡便，讓需要的人都能得到好的照顧。

國民黨立委蘇清泉、陳菁徽則分享臨床經驗指出，第一線醫療人員開立巴氏量表背負壓力。陳菁徽另提及，多名委員擔心外籍看護挑工，但新聞也報導過本國居服員也有挑選照顧者的問題，勞動部應積極開發移工、遍尋國內照顧人才，才能紓解三明治家庭的照顧壓力。