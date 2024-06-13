土城鋰電池爆炸釀3死…台電列充電危險「NG行為」：很多人都會犯

新北土城區延壽路一棟公寓今天凌晨3時許發生火警，造成3人不幸罹難，據了解起火原因疑似充電鋰電池爆炸起火引起。對此，台電電力粉絲團曾列出「充電NG行為」，民眾充電時多加留意，以免釀災。

台電電力粉絲團曾發文提醒民眾，準備關燈睡覺或是外出的時候，建議先拔除電源，因為電器在充電時仍須留意任何情況，才能及時發現處理，現在行動裝置多採用鋰離子電池或鋰聚合物電池，沒充飽拔電源也不會影響電池壽命。

另外，台電也列出充電的NG行為，包含了「避免在無人看管或夜晚睡覺時充電」、「周圍不要有易燃物，不要在太潮濕、高溫的地方充電」、「最好使用原廠充電線，效率較好也安全，老舊或破損時也要更換」、「有異味或膨脹等情況，要立即拔電源」、「依說明書的指示進行充電」。

台電電力粉絲團表示，以前以前手機、數位相機大多使用鎳鎘(Ni-Cd)電池等，是有記憶效應的，所以很多人擔心手機沒有充到100％，電池會記住之前充電的容量，導致電池可用容量降低。

但現在手機多採用鋰離子電池，是以「充電循環」來作計算，而非充電次數，是沒有記憶效應的，因此沒有充到100％就拔掉也沒事，隨時都能充電，建議大家睡覺或外出前先拔掉手機充電，會比較安全。