陳駿季再籲餐飲業調降蛋價 祭2招生產端減量

雞蛋買氣依舊不佳，本周雞蛋產地價和批發價再跌3元，每斤分別來到27.5和37元，蛋價連5降續創近2年來新低。農業部長陳駿季今天再次呼籲末端餐飲業者調降雞蛋相關菜單的價格，同時也在前端加速寡產母雞和延緩種雞進入蛋中雞的期程，以達供需穩定。

立法院經濟委員會今天審查立委陳素月、邱議瑩、楊瓊瓔等人擬具「植物診療師法草案」案。

陳駿季會前受訪指出，目前每天國內蛋雞產蛋量比國人預估需求多了32萬顆，去年蛋價上漲到現在降低的需求量都一直沒辦法提高，最大的原因在於產地價降低了，但是消費端價格卻沒有同步降低，呼籲消費端早餐店等可以適度降價。

針對前端的生產調節，陳駿季指出，除了加速寡產老母雞淘汰外，種雞進入蛋中雞的期程也應適度延緩，供需平衡下才可以讓蛋雞產業成長，昨天已做專案會議討論，近幾天就可以啟動。