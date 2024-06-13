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做家事誰的責任？爸爸見小一女兒閱讀素養答案傻了 喊送安親班再教育

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自臉書社團「爆廢1公社」
圖擷自臉書社團「爆廢1公社」

有一位爸爸在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示，他看到念國小一年級的女兒回答閱讀素養題的答案，讓他感到十分憂心，決定明天下課直接送她去安親班。貼文一出，引發網友熱議，笑稱：「正確答案」。

原PO透露，他幫女兒檢查功課，見她在語文閱讀素養題上的作答，第一題問「做家事」應該是誰的責任呢？女兒回答：「爸爸」。第二題什麼樣的狀況下，會讓你有「愛不釋手」的感覺？女兒竟然回答：「不小心觸電時」，令身為老爸的他哭笑不得。原PO認為「先不管閱讀素養題內容在講什麼，看到小一女兒寫這種答案，明天下課直接送安親班」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「第一題沒錯呀」、「第一題完全正解」、「我覺得她是深深的想過才答題的」、「媽媽沒有白生了」、「第一題是正確答案沒錯」、「觀念正確，爸爸+1」、「妹妹寫的只是您真實的家庭狀況」。

其他網友看完也笑翻，留言表示「第二題超好笑」、「超好笑，台女俱樂部」、「對不起，我大笑了，爸爸直接被ko，哈」、「看起來爸爸真的很怒，哈」、「看到了家庭地位」、「馬上安排孩子愛不釋手的玩具」。

不過，也有網友回應「送安親+1，家事本來就該全家分配做，媽媽或爸爸真的沒有再欠大家的，到時就會對做家事愛不釋手」、「第二題有夠童真，我喜歡她的答案」。

安親班 爸爸 閱讀素養題

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