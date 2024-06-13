TPASS 2.0今年底前推出 明年起再享連假客運6折優惠

交通部長李孟諺上任近1個月，今首度到立法院交通委員會進行業務報告並備詢，針對「提升公共運輸品質」，他表示，今年底前規畫推出TPASS 2.0非通勤短期或常客使用優惠方案，另外，明年1月春節起各連續假期擴大國道客運優惠方案，享搭乘國道客運6折，且在地轉乘免費優惠，相較於現在85折再擴大優惠幅度。

李孟諺今首度到立院進行業務報告，但有別於過去首長習慣於會前接受媒體聯訪，今罕見會前不受訪，面對媒體接連提問中華電信子公司是方電訊是否能取得中華電信數據並販售、兩岸禁團令進展，他皆表示，待會回覆、會中再訪。

李孟諺今報告分為建構道路交通安全、帶動兆元觀光產業、提升公共運輸品質、強化幸福交通網連接、優化海空運發展、精進氣象服務等主軸。

李孟諺在報告「提升公共運輸品質」提到，明年1月春節起將推出擴大國道客運全面優惠方案，規畫連續假期搭乘國道客運提供6折優惠，在地轉乘免費（含市區公車及幸福巴士）。由於過去國道客運搭乘率下降，每逢連假都有推出85折優惠，明年起的6折優惠及在地轉乘免費，形同再擴大優惠措施。

另外，李孟諺報告也說，預計今年底前規畫推出TPASS 2.0非通勤短期或常客使用優惠方案，包含市區公車、公路客運、幸福巴士、台鐵、捷運、公共自行車、渡輪等各種運具皆可使用，全面提供普及平價化公共運輸服務。另為提升便捷行動支付服務，分階段於2026年前公路客運及2030年前市區公車車輛全面汰換行動支付驗票機。

李孟諺的報告指出，為全面復原與健全公共運輸發展，藉由公車票價結構與補貼機制，改善公車業者缺工困境，維持公路客運路線不減，並透過各項公共運輸措施，持續提升客運服務及公共運輸使用量，盼今年公共運輸市占率達16%、2026年達18%、2028年達20%。