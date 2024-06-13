放寬80歲以上免評找外籍看護？ 勞長：巴氏量表無罪 不必政治操作

立院社福及衛環委員會今天續審「就業服務法第46條修正草案」，針對多名立委提案放寬80歲以上被看護者免經醫療機構專業評估（即巴氏量表），可申請外籍看護，勞動部長何佩珊會前受訪時說，巴氏量表無罪，不必被當作政治議題操作，且勞動部去年新增三項多元認定方式，80歲以上長者以巴氏量表申請者僅剩3成，代表已有效滿足需求，籲立委理性、審慎決策。

多名立委提案修正就服法第46條，增訂被看護者年齡滿80歲以上得免經醫療機構專業評估，意即免除巴氏量表評估，引發多方討論，有長照家庭認為放寬能滿足需求，但也有立委擔憂將排擠重度失能者。

何佩珊今受訪表示，巴氏量表是客觀評估失能者的工具，「其實無罪，不必被當作政治議題操作」，勞動部去年新增3項多元認定方式，80歲以上高齡者使用巴氏量表申請外看者，已被稀釋到僅剩3成，已經有效滿足被照顧者需求。

她說，驟然廢除巴氏表將造成重度失能者被排擠，請社會大眾諒解，也請立委們能注意這個問題，理性討論、審慎決策。