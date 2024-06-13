大雷雨今炸高雄網友怪濕身 氣象站示警這兩區要特別注意

中央氣象署今天上午發布國家級大雨特報，受西南風影響，今天易有短延時強降雨，包括雲林以南地區有局部大雨發生的機率；高雄氣象站另針對台南市和高雄市發布大雷雨即時訊息，其中高雄示警區域包括湖內和茄萣區，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊及溪水暴漲、低窪地區防淹水。

中央氣象署高雄氣象站今天上午發布大雷雨即時訊息，示警區域包括台南市仁德區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區，另高雄市則有湖內區和茄萣區。