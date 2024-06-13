今上午國家級特報！高雄網友驚：氣密窗也聽得到大雨、響雷

中央氣象署今天上午發布國家級大雨特報，受西南風影響，今天易有短延時強降雨，包括雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；高雄有網友一早就感受特報威力，指「被狂風暴雨吵醒」，有網友驚訝指出，「氣密窗也聽得到大雨，雷很響」。

中央氣象署今天上午發布國家級大雨特報，警戒範圍包含雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，呼籲民眾應慎防劇烈降雨、雷擊，溪、河水暴漲。

此外，民眾在低窪地區應慎防淹水、低能見度。外出者要注意路面濕滑，切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。避免從事水上活動。

PTT高雄網友一早感受大雨威力，有網友指，「又被雷聲嚇醒」、「雷聲超猛」、「爆雨」、「真D大，衣服剛要拿去曬」、「偏偏在上班上課時間」、「剛好今天休假，爽」。