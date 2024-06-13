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彰化以南午後注意雷雨 賈新興：下周愈來愈悶熱
中央氣象署上午發布雲林以南6縣市大雨特報。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，今天至周六受西南風影響，花東地區有焚風現象發生的機率，每天深夜至隔天清晨，彰化以南沿海易有局部短暫雨。午後台中以北及宜花東天氣相對穩定外，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨。
賈新興表示，周日清晨台南以南沿海仍有零星短暫雨，午後台中以南、北北基及宜花有零星短暫陣雨。下周一太平洋高壓逐漸增強，午後各地有零星短暫陣雨，下周二午後台中以南有零星短暫雨。下周三至下周六，午後各地有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
氣溫部分，他說，下周一太平洋高壓逐漸增強，愈來愈悶熱。
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