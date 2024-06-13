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水氣增南部一早大雨 各地午後雷陣雨 仍可能飆極端高溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天迎風面白天有短暫陣雨或雷雨的機會，中部、東北部山區熱對流發展機率也較高，午後山區對流雲系有機會順風往北擴展到附近的平地。本報資料照片
今天迎風面白天有短暫陣雨或雷雨的機會，中部、東北部山區熱對流發展機率也較高，午後山區對流雲系有機會順風往北擴展到附近的平地。本報資料照片

天氣不穩定，氣象署上午針對雲林以南地區6縣市發布大雨特報，其中，台南、高雄大雷雨。天氣風險公司天氣分師柯聿寧今天表示，今天預計西南季風的水氣稍增多，中南部沿岸一早就有旺盛的雷雨發展、移入，短時雨勢還不小。

今天迎風面白天仍然都有短暫陣雨或雷雨的機會，柯聿寧表示，降雨空檔可能較昨天小，中部、東北部山區熱對流發展機率也較高，台灣東北側沿海的風向略轉偏南，午後山區對流雲系有機會順風往北擴展到附近的平地。

溫度方面，柯聿寧表示，由於整體的雲量偏多，降雨相對昨天增多，西半部高溫有略下降的趨勢，花東縱谷受影響較小，仍然有極端高溫發生機率。

周五到周六仍然是西南季風影響環境，天氣型態類似，柯聿寧表示，周五主要變化為水氣部份，下半天西南方氣流上游水氣稍減少，中南部降雨有跟著減少的趨勢，降雨偏向清晨到上午時段。周六水氣再略減少，午後各地山區熱對流降雨較為縮減，北部、東部高溫則有更為顯著的趨勢，需留意極端高溫。

周日到下周一為西南至偏南風環境，柯聿寧表示，中南部清晨到上午仍有局部短暫雨，午後各地山區、中北部有熱對流發展、帶來短暫雨或雷雨機會，對於中北部來說下半天比較不穩定。

柯聿寧表示，下周二由於北方海面有鋒面氣旋系統通過，短暫使風向轉為西南風，中北部風速較大，不利熱對流發展。

下周三開始太平洋高壓勢力西伸，鋒面發展區域更為北抬，柯聿寧表示，台灣受太平洋高壓邊緣帶來的東南到偏南風影響，整體溫度仍較高。午後各地山區有熱對流發展，發展後稍往西、北方附近區域擴展帶來局部陣雨或雷雨，轉為典型夏季型天氣，下半天到河川流域附近時，務必要留意上游天氣變化。

今天迎風面白天有短暫陣雨或雷雨的機會，中部、東北部山區熱對流發展機率也較高，午後山區對流雲系有機會順風往北擴展到附近的平地。本報資料照片
今天迎風面白天有短暫陣雨或雷雨的機會，中部、東北部山區熱對流發展機率也較高，午後山區對流雲系有機會順風往北擴展到附近的平地。本報資料照片

大雷雨 高溫

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