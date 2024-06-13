大雷雨炸台南、高雄 雲林以南6縣市大雨特報

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，雲林以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨特報範圍：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：高雄市、台南市。持續時間至上午7時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

西南風持續影響，帶來暖濕水氣由海面上移入台灣，中央氣象署說，今天苗栗以南地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並帶來短延時強降雨，而午後在大台北東側、東半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，需留意南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，預測今天各地高溫普遍32至36度，尤其是大台北、花東縱谷由於西南風沉降，東南部地區也有焚風發生的機率，局部地區高溫可以來到36度左右或以上，沒下雨時各地天氣悶熱，外出注意防曬並多補充水分，至於夜晚清晨各地低溫約26、27度。

此外，西南風明顯偏強，綠島及蘭嶼易有9至10級強陣風，台中以北沿海空曠地區、恆春半島及馬祖亦有較強陣風，海邊活動注意安全；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。

中央氣象署發布濃霧特報，今天馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。