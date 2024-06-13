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今悶熱飆36度高溫 吳德榮：西南部有雨 午後強對流發展

今悶熱飆36度高溫 吳德榮：西南部有雨 午後強對流發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天除桃竹及宜花平地降雨機率相對較低，其他地區皆有局部陣雨或雷雨。本報資料照片
今天除桃竹及宜花平地降雨機率相對較低，其他地區皆有局部陣雨或雷雨。本報資料照片

中央氣象署發布濃霧特報，今天馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，昨天已是第6天有局部性大雷雨或豪雨發生。今晨台灣上空有消散中的中高雲，西南部有零星降水回波移入，伴隨局部降雨。

今、明兩天滯留鋒在北部海面徘徊。吳德榮表示，台灣在鋒面之前的暖氣團內，天氣悶熱，要防曬、防中暑。今天北部25至35度，中部24至34度，南部24至35度，東部23至36度。

西南風挾暖濕空氣，大氣很不穩定，吳德榮表示，西南部不定時有局部降雨的機率，午後局部性強對流發展，常伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨，偶有延續至夜間的現象；應注意中央氣象署發布的即時訊息，山區亦應慎防連日累積降雨，帶來坍方、落石、土石流的威脅。

今天除桃竹及宜花平地降雨機率相對較低，其他地區皆有局部陣雨或雷雨。

周六至下周三滯留鋒持續在北部海面徘徊，吳德榮表示，天氣悶熱，要防曬、防中暑；西南部不定時有局部降雨的機率，周末兩天午後對流稍減弱，下周一至周三再增強。

吳德榮表示，最新模式第8至10天（20至22日）的模擬顯示，滯留鋒漸北退至東海，西南風略減弱，台灣大氣尚未完全穩定，午後局部地區仍有對流發展。但為期末的模擬，應續觀察。

吳德榮 馬祖

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