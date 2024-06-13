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新冠疫情捲土重來 預估8、9月是此波高峰

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導
新冠疫情進入第六波流行期，許多診間人滿為患，醫師提醒，之前打過新冠疫苗，如超過半年，防疫幾乎歸零，希望民眾盡速接種XBB疫苗，提高保護力。記者曾學仁／攝影
新冠疫情進入第六波流行期，許多診間人滿為患，醫師提醒，之前打過新冠疫苗，如超過半年，防疫幾乎歸零，希望民眾盡速接種XBB疫苗，提高保護力。記者曾學仁／攝影

衛福部疾管署示警，新冠疫情再度進入流行期；這是Omicron變異株入侵本土社區以來的第六波。臨床醫師提醒，最近確診者症狀特色為發病初期「低燒多日」，合併輕微流鼻涕，此時快篩常是陰性反應；等過了低燒期數日，快篩才顯示陽性，以致民眾錯過就醫時間，大幅增加傳散風險。

上周新增三二八例新冠中重症住院個案，比前一周的二六三例，漲幅兩成五，就醫人數眾多，疾管署將於七月起啟動新專案計畫，超過二千間診所協助分發三百萬劑快篩試劑供民眾免費領取；醫師公會全聯會理事長周慶明表示，三百萬劑快篩將於六月底、七月底分二批到貨，診所七月起陸續發放。疾管署副署長曾淑慧表示，這批快篩試劑的有效期限至今年底、明年一月，歡迎民眾踴躍索取。

曾淑慧說，這次新冠疫情流行期為Omicron變異株以來的第六波，上一波為今年春節期間，預估此波高峰將落在八、九月。但令人擔憂的是，十月、十一月進入秋季，屆時疫情又將上升一波。

Omicron變異株進入第6波流行期 製表／元氣中心
Omicron變異株進入第6波流行期 製表／元氣中心

此波疫情高峰單周將有多少人確診？曾淑慧表示，受病毒變異株變異、病毒免疫逃脫能力、新冠疫苗接種數量等因素影響，目前無法準確預估相關數字，呼籲民眾盡速接種疫苗，預防感染及重症。

與前五次流行期相較，這波新冠確診者症狀表現明顯嚴重。周慶明指出，前些日子新冠流行期主要症狀為咳嗽、流鼻水，相對輕微，僅一成發燒，最近確診者約有七至八成發燒、全身痠痛，「病毒似乎變得比較凶」。

台安醫院小兒科主治醫師詹前俊表示，五月底迄今疑似新冠患者人數明顯增加，共同特色為「發病初期低燒多日」，有時伴隨流鼻涕等輕微症狀；低燒期自行快篩結果幾乎都是陰性，需等低燒期過後數日，做快篩才會呈現陽性。另觀察發現，許多民眾不太會使用快篩試劑，因不敢「下重手」，細棒未能戳進鼻腔深處，影響檢測精準度。

新冠肺炎死亡率百分之一，遠高於流感。詹前俊提醒，免疫力較差、六十五歲以上長者等高危險群，如出現呼吸道感染症狀，建議連續三天快篩，若確診染疫，可在醫師評估下使用口服抗病毒藥物。

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