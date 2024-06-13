健康你我他／水果放在籃子 別悶在袋子裡

從小就不喜歡接近廚房，每當阿嬤要傳授一些廚藝絕活給家裡的女孩們，我總是逃之夭夭。

結婚後，有老小的五臟廟要餵飽，我學會了煮大鍋菜，什麼好料買回來總是一鍋搞定，家人知道女主人不擅料理，也只能接受。還好我一直秉持著「吃多少，買多少」，「煮多少，吃多少」的觀念，所以家裡幾乎沒有什麼過餐的存糧，冰箱裡最常見的是牛奶和豆漿。

但我對於水果的攝取一直很要求，因為那是最天然的食物，即使因為忙碌而購買外食，也一定會準備水果供家人享用。有幾次外子在果菜市場採買一周的水果，回家後就直接連著塑膠袋一起擱在廚房角落。兩、三天後我出差回家，赫然發現一些水果已呈現異狀，發霉、果蠅、部分腐爛等，孩子看到也只能敬謝不敏，真浪費。

食物冰在冰箱裡確實可以保持鮮度，但有些吃軟不吃硬的水果則是可以常溫放置，待逐漸軟化後再享受其絕佳美味，但不管熟軟與否，絕不能讓它們悶在塑膠袋或箱子裡。

水果買回來總要給它們一個「家」，一個全家人可「望」又可「及」的地方─大水果籃，一方面告知家人已將水果集中管理，若短少了就準備補貨；一方面也是保持新鮮度，知道該食就食，千萬別放到壞掉。

看得到、拿得到、吃新鮮、吃美味、吃營養，一個大水果籃，全包了。