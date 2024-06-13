亂買「瘦瘦針」減重 嚴重副作用送醫

全球糖尿病患、肥胖人口增加，用於控制血糖、減重的「瘦瘦針」正夯，藥廠供不應求，有醫院採取保留藥品措施，優先提供給患者使用，避免糖友斷藥。衛福部食藥署提醒，瘦瘦針為處方藥，民眾應避免透過來路不明管道購買，否則不只達不到療效，若發生嚴重不良反應，還無法申請藥害救濟。

糖尿病學會理事長黃建寧說，瘦瘦針含有腸泌素成分，依醫學文獻指出，約10至20%的瘦瘦針使用者，開始使用後，容易出現惡心、嘔吐等腸胃副作用症狀。使用療程是先施打低劑量，一個月後，每個月漸進式提高劑量，患者約可在2至3個月後適應。

黃建寧指出，當惡心、嘔吐等不適症狀，如果已影響工作、睡眠、情緒等日常生活，建議應與醫師諮詢後，可以選擇合適的藥物，如胰島素、口服藥等繼續治療。他曾收治一名患者，使用一、二周瘦瘦針後即出現無法忍受的嚴重不適，部分的人也確實可能出現嘔吐到食道出血等極端的副作用，雖不常見，但偶爾會出現。

黃建寧提醒，使用瘦瘦針減重的劑量，比治療糖尿病還要高，使用者必須特別注意，一旦有不適症狀，應立即回診諮詢醫師。

台灣年輕藥師協會理事張恩豪指出，曾有案例是透過私下管道取得腸泌素，想藉此作為減肥藥，結果吃一顆整周吃不下東西，甚至送到急診就醫，提醒民眾應在合法管道取得藥品，字體模糊、顏色奇怪、仿單有簡體字等，就可能是仿藥。

衛福部食藥署副署長王德原提醒，藥品並非一般商品，目前僅核准乙類成藥於網路販售，且外包裝都必須有明顯的「乙類成藥」字樣，如綠油精、薄荷棒、「小護士」曼秀雷敦軟膏等，至於壯陽藥、減肥藥、國外藥品等，則都屬於違法品項。

食藥署藥品組科長鍾綺提到，非法網站販售的產品未經確認品質、安全及療效，民眾不僅可能買到假藥，服用後若發生嚴重不良反應，還無法申請藥害救濟，不僅花錢又傷身。

王德原說，去年查獲網路違法販售藥品共計1478件，發布62件違規境外網站，以「非法藥商」為多，有些是民眾在國外購買帶回自用，卻將多買的藥品放到網路販售，可依藥事法處新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰。