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健康主題館／收冬衣棉被有竅門 勤曬洗防敏避黴變

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
譚敦慈傳授「冬物三分之一收納法」。本報資料照片
譚敦慈傳授「冬物三分之一收納法」。本報資料照片

● 端午過收冬衣，易引發過敏反應

● 台灣氣候潮濕，無法百分百防蟎

● 加強除濕、勤打掃，打造低敏生活

端午節過後，熱浪來勢洶洶，天氣預報高達攝氏35度的氣溫，代表既濕又悶熱的夏季正式到來。俗語：「未食五月粽，破裘毋甘放」，過了農曆五月五日，冬衣、冬被才能收起來。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈分享實用的「冬物三分之一收納法」，可避免潮濕和黴變。

三分之一摺法 輕鬆收納

譚敦慈說，三分之一摺法，是依序將衣袖、下襬處等比例向內摺，可輕鬆收納帽T、Polo衫等款式，衣服不易散開。而冬被的收納，也可遵循三分之一摺法，先把被子三分之一反摺，再依序等比收摺，最後反摺的地方會形成一個口袋，再翻轉過來把摺好的部分捲進去，即大功告成。

在收納冬衣、冬被前，一定要先把衣物清洗乾淨，除濕至少4個小時，再進行收納。譚敦慈強調，如果沒有確實洗淨曬乾，很容易孳生黴菌。另外，可善用吸塵器清除毛絮、塵蟎及其排泄物；衣櫃裡也可以放置除濕劑、乾燥劑或備長炭，做好防潮及防蟎措施。

除蟎妙招 55度溫水洗滌

換季期間，空氣中滿是灰塵、塵蟎，進行衣物收納很容易引起打噴嚏、流鼻涕等過敏症狀。台安醫院風濕免疫科主治醫師杜昀真表示，台灣氣候潮濕，是塵蟎最愛的生長環境，國內有近九成孩童對塵蟎過敏，若家中有過敏兒，應及早預防處理，避免反覆發作，惡化成氣喘

家事達人陳映如指出，要杜絕過敏原，一定要勤打掃居家環境，塵蟎怕高溫，衣物可以用烘衣機以攝氏55度溫度先烘10分鐘，再進行衣物清洗，順便把塵蟎屍體洗掉。如果沒有烘衣機，則可用攝氏55度溫水洗滌衣物，也可以達到除蟎效果。另建議使用防蟎寢具，包括床包、枕頭、床墊套等，特殊抗蟎布料可降低過敏機會。

防過敏妙招 製表╱廖靜清
防過敏妙招 製表╱廖靜清

冬物三分之一摺法 製表╱廖靜清
冬物三分之一摺法 製表╱廖靜清

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