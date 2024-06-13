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長效鮮乳恐混淆 綠委籲標示清楚

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
衛福部食藥署6月5日預告要將保存期限30天以上的乳品，標示為長效鮮乳，民進黨立委陳亭妃（左）等人擔心恐造成民眾對鮮乳混淆，要求相關部會重視學童乳的推動、乳品標示規範以及店家標示規範三大議題。記者林縉明／攝影
衛福部食藥署6月5日預告要將保存期限30天以上的乳品，標示為長效鮮乳，民進黨立委陳亭妃（左）等人擔心恐造成民眾對鮮乳混淆，要求相關部會重視學童乳的推動、乳品標示規範以及店家標示規範三大議題。記者林縉明／攝影

衛福部食藥署六月五日預告「保存期限卅天以上的乳品標示為長效鮮乳」，引來酪農強烈不滿，認為嚴重剝奪其生存權。民進黨立委陳亭妃蔡易餘鍾佳濱昨天呼籲，除了重視重視學童、消費者等權益，各權責單位也應正視酪農訴求，包括，學童乳的推動、乳品標示規範、店家標示規範，以協助酪農產業升級。

蔡易餘指出，進口乳、保久乳、液態乳等產品眾多，衝擊本土鮮乳，乳製品分年降稅期限將在明年正式終止，紐西蘭乳製品進口到台灣的關稅將從配額外每公斤十四元降至全面○關稅，這十四元的價差就占台灣生乳收購價的四至五成，對酪農產業打擊不小。

陳亭妃表示，國產鮮乳保存期限為十四天，長效鮮乳則可超過卅天，但目前市售乳品及販售相關產品的店家標示不清易混淆；為了確保台灣鮮乳的公平競爭，並維護消費者的知情權，要求農業部及衛福部明確訂定台灣鮮乳、ＥＳＬ長效乳、冰磚還原乳等名詞標示。

陳亭妃說，ＥＳＬ乳絕不可標示為ＥＳＬ鮮乳，誤導民眾以為其品質優於台灣鮮乳。此外，農業部應落實鮮乳標章稽核，定期檢驗及公告防止混充。

蔡易餘 衛福部 農業部 酪農 鍾佳濱 陳亭妃

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