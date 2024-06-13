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4路權團體 喊話直接見交長

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
關心交通問題的路權團體昨前往交通部，希望新任交通部長李孟諺能夠帶來嶄新的視野與政策，傾聽民間團體的聲音，在政策擬定時就納入民間團體的聲音。 記者陳正興／攝影
關心交通問題的路權團體昨前往交通部，希望新任交通部長李孟諺能夠帶來嶄新的視野與政策，傾聽民間團體的聲音，在政策擬定時就納入民間團體的聲音。 記者陳正興／攝影

交通部近期力推車輛禮讓行人，但交通部道安會統計，今年首季行人交通死亡人數達一一九人，比去年同期增加十六人。台灣機車路權促進會、行人零死亡推動聯盟等民團昨前往交通部喊話，針對行人路權、機車路權及重機路權等議題，希望新任交通部李孟諺與民團見面交流。對此，交通部表示，虛心接受各界建言。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，今年第一季行人死亡人數不降反升，其中六成九為遭汽車碰撞，肇因部分主要是車輛不停讓行人。

為此，民團提出多項訴求，包括，行政院應定期公布「行人交通安全行動綱領」成果、全面提高人行設施的「普及率」與「適應性」、駕駛及駕照回訓制度應規畫實施、記點不能取消，交通違規恢復舉發、召開交通安全國是會議，以及永續提升人行安全計畫應讓公民參與等。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會理事長洪鉅順表示，近期交通部雖將再次開啟大型重機國道檢核，但是歷次檢核由民間團體所提出的建議從未被採納，難以感受政府願意正面溝通、就事論事的誠意。

交通部表示，尊重機車路權團體所提相關訴求，將轉請各權責機關錄案研議。交通部及所屬機關後續召開的道安相關會議，將持續邀請相關民間團體參與討論。

交通違規 交通部 李孟諺 行人 路權 重機 陳愷寧

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