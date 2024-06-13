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新冠再升溫 醫：定期補打疫苗

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
專家表示，民眾應將新冠當成流行疾病，一種永遠不會消失的傳染疾病，定期補打疫苗。本報資料照片。
專家表示，民眾應將新冠當成流行疾病，一種永遠不會消失的傳染疾病，定期補打疫苗。本報資料照片。

新冠病毒不斷變種，目前社區變異株以ＪＮ.１為多，傳染力相當高，台大感染科教授黃立民表示，流感病毒每年變異，流行病毒株不盡相同，新冠肺炎病毒也是如此，民眾應將新冠當成流行疾病，一種永遠不會消失的傳染疾病，定期補打疫苗。

這一波新冠病毒傳染力超強，但症狀並不明顯，並無疫情之初的持續高燒、喉嚨爆痛等慘狀，以致施打疫苗的意願愈來愈低，第二劑ＸＢＢ疫苗開打，僅供六十五歲以上民眾接種，但迄今接種率還不到百分之二。

黃立民表示，新冠疫苗是目前有史以來，全球施打劑量最多的疫苗，超過五十億，進口疫苗均通過臨床試驗及安全性，不過，許多民眾對新冠疫苗仍有著「莫名的恐懼」，擔心不良反應，但施打疫苗利大於弊，可以預防重症，而且副作用大多屬於正常現象，代表體內正在建立免疫力。

林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，正接受化療、使用生物製劑抑制發炎因子的患者免疫力較低，而五歲以下兒童、六十五歲以上長者，以及慢性病患者均屬於高風險族群，感染後易導致併發症，建議接種ＸＢＢ疫苗，降低住院跟重症的機率。

黃立民強調，接種新冠疫苗超過六至九個月，保護力慢慢消失，甚至「歸零」，因此有必要補打ＸＢＢ疫苗。再者，國內全面解除口罩令，但隨著新冠疫情進入流行期，感染風險大增，民眾務必養成勤洗手、戴口罩等防疫習慣。

黃立民認為，未來幾年仍將出現一波波新冠確診潮，國人應做好與疾病共存的準備，「新冠病毒是不會絕跡的」。

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