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4至7成民眾三高不自知 善用定期健檢

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
20歲以上國人，約4至7成民眾不知道自己的三高數值已有異常。圖／123RF
20歲以上國人，約4至7成民眾不知道自己的三高數值已有異常。圖／123RF

台灣人77%有高血脂問題卻不自知。衛福部國健署調查顯示，不僅高血脂，國人的高血壓、高血糖自知率也都不及7成，恐不知不覺中積累成疾，釀成不可挽救的危險狀況。國健署長吳昭軍提醒，民眾可將成人定期健檢數據登錄到「慢性疾病風險評估平台」，即可推估未來10年內罹病風險，也呼籲民眾注意三高問題，預防慢性病。

衛福部111年國人十大死因統計顯示，三高慢性病共奪走6萬9400位國人性命。根據2017至2020年國民營養健康變遷調查資料顯示，20歲以上國人三高自知率，分別為高血壓68%、高血糖66%、高血脂23%，約4至7成民眾不知道自己的三高數值已有異常。

國健署慢性疾病防治組長吳建遠表示，當醫事人員替民眾抽血檢驗前，會先問民眾「有沒有三高？」許多患者都自認數據正常，但檢驗結果卻呈現異常，即是對自己的三高不自知。三高初期通常沒有明顯的不適症狀，民眾不易察覺可能已面臨健康危害。

「僅約6成國人定期參加健康檢查。」吳昭軍提醒，凡年滿40至64歲國人，每3年1次、65歲以上民眾每年1次（原住民提前至55歲及小兒麻痺患者提前至35歲），可參加成人健檢，包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、驗尿、健康諮詢等。

吳昭軍說，民眾還可以自行查詢未來10年罹病風險。只要將健康檢查結果輸入「慢性疾病風險評估平台」，即可推估未來10年罹患冠心病、高血壓、腦中風、糖尿病、心血管等不良事件的高、中、低風險，給予後續追蹤建議。

預防三高3要點

1量血壓722：居家自我血壓量測，以「722」原則，「7」連續七天量測；「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次；「2」每次量兩遍，以掌握自己的健康狀況。

2定期健康檢查：善用成人預防保健服務、職場勞工健檢、公務人員健檢或是自費健檢等，關心自己的血壓、血脂及血糖等數據變化。

3健檢紅字，定期追蹤：健康檢查有紅字，要加以重視，應盡速至醫療院所進行追蹤。

健康檢查 健檢 風險

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