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中信新舞臺藝術節 猛男芭蕾「蓬蓬」把舞蹈變喜劇

中央社／ 台北12日電

由中國信託文教基金會主辦的2024中國信託「新舞臺藝術節」將推出4檔國內外節目，其中猛男芭蕾「蓬蓬」由鬼才編舞家菲利普．拉斐耶領軍的曼波男孩舞團演出，打破性別框架，把舞蹈變喜劇。

根據中國信託文教基金會今天發布的新聞稿，今年新舞臺藝術節節目包括比利時夏綠瓦蒂劇團「最後一個星期天」及曼波男孩舞團「蓬蓬」，兩檔都是台灣首演；無獨有偶工作室劇團「巨人來了－山海遇見偶」將有戶外公益場。此外，藝術節也將贊助台中國家歌劇院比利時偷窺者舞團「密室三畫作」演出。

其中編舞家菲利普．拉斐耶（Philippe Lafeuille）擅長把舞蹈變成喜劇，以充滿幽默感及創造力的舞蹈風靡歐洲，這次帶來經典舞作「蓬蓬」由6名淘氣男舞者大秀猛男芭蕾，全劇20個場景，演繹40多個角色，融合古典芭蕾、現代舞、韻律體操、嘻哈及雜技，挑戰性別破框，激發截然不同身體創意。

菲利普說，創作「蓬蓬」是為了接觸更多觀眾，尤其是從來不看舞蹈演出的觀眾，「大家將在這部作品中看到各類舞蹈精華，我想跟全世界觀眾分享，別因性別判斷一個人能夠做什麼，一切都有可能，『男人，也能掌握踮腳尖的藝術』。」

比利時的夏綠瓦蒂劇團與焦點劇團共創的「最後一個星期天」，結合默劇、偶戲、影像設計，反諷人類面對極端氣候的漠視態度；此劇曾獲愛丁堡藝穗節「整體戲劇獎」等，至今已巡演15個國家。

今年新舞臺藝術節，由無獨有偶工作室劇團「巨人來了－山海遇見偶」戶外公益場揭開序幕，7月6日將在中國信託金融園區登場；當天巨型山海大偶將首度現身南港漫步，透過緊擁、共舞，詮釋土地疲憊與共生。無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音表示，除了巨偶視覺震撼，也要把整座光影戲院搬到廣場。

中國信託新舞臺藝術節將於7月到11月在台北及台中接連登場。

信託 舞團 藝術節

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