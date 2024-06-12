回不去了？漢堡王「這品項」悄悄改變 他吃3次曝失望：特色都消失

漢堡王是許多人會選擇的速食餐廳之一，近日一名網友在PTT上發文分享，最近吃過三次漢堡王的薯條，相較以前的口感與外觀，有明顯的改變。

原PO指出，最近吃過三次都一致覺得更改配方，就外觀而言，漢堡王的薯條以前是比麥當勞粗的很多、很有感，現在變比較細，明顯差異變小了。而口感則認為，以前即便是過了燙口的溫度，吃起來也是酥脆的，吃起來有薯泥的原味感，現在縱使是熱的，卻沒有酥脆感，吃起來偏麻糬、甜不辣潤潤的Q感，與冷掉的麥當勞薯條類似。原PO感嘆，「經過改變後，原本和麥當勞差異化的特色都消失了」。

貼文一出，引起網友們熱烈討論，「我今天吃以為冷掉，原來是變了」、「慘...超愛它們薯條的」、「原本的薯條我超愛的說」、「起司薯的起司口味換了」、「看來漢堡王又要回去躺了」、「可惜了，比較喜歡內部有點薯泥感的薯條」、「原來果然還是改款了」。

大部分網友同意原PO的看法，「之前的真的比較好吃，口感也比較好，昨天吃也是變了不喜歡」、「原本吃起來有馬鈴薯香，現在超快就軟掉」、「以前真的比較好吃，還以為是我自己口味變了」、「現在買回家吃，覺得沒以前好吃，原來是變細了」、「以前比較粗的時候，買回家吃，冷掉都還很好吃」、「正在吃，剛剛炸好軟Q沒以前那麼酥脆」、「今天點薯條也是要現炸的，結果軟趴趴完全沒有酥脆的感覺」。

不過，有網友認為現在的薯條才比較對味，「我覺得以前口感較為鬆軟，現在反而變脆」、「原本的比較難吃」、「現炸的很爽很好吃」。