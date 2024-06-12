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原民會：太平洋民族擁多元文化 盼皆能永續發展

中央社／ 台北12日電

原文會今天表示，台灣今年受邀參與第13屆太平洋藝術節，活動中由原民會針對文化資產保存及語言發展為主軸進行演講，並在最後強調太平洋民族同樣擁有多元語言與文化，期望皆能永續發展。

原住民族文化事業基金會今天在臉書表示，正在夏威夷舉行的「第13屆太平洋藝術節」，其中一場研討會是由原住民族委員會教育文化處處長楊正斌pasang．kincyang 以「台灣原住民族文化發展及政策推動成果」為題發表演講。

原文會轉述楊正斌演講主軸，包含原住民族文化政策推動的過程與成果，其中以「原住民族文化資產保存與傳統智慧創作保護」和「原住民族語言發展」為主。

在文化資產推動工作方面，楊正斌指出，台灣因應聯合國原住民族權利宣言，在2007年底首創公布「原住民族傳統智慧創作保護條例」，保障原住民族或部落取得傳統智慧創作專用權，促進原住民族文化發展。

原住民族語言發展部分，楊正斌說，台灣在2017年通過的「原住民族語言發展法」，第1條開宗明義原住民族語言為「國家語言」，徹底翻轉原住民族語言在台灣近代歷史發展中，被貶抑、禁止使用、甚至使用會被懲罰的不公義地位。

演講最後，楊正斌向在場所有人表示，太平洋民族同樣擁有多元語言與文化內容，期望藉由保存與推廣，永續發展族群珍貴資產。

原文會表示，「2024第13屆太平洋藝術節」自6日至16日於夏威夷展開。台灣受到主辦方夏威夷邀請，由原民會代表台灣以特別貴賓參與，另外代表台灣的原住民藝術家約有70名，橫跨樂舞吟唱、現代音樂、文學、紋身、繪畫、攝影及青年大使等領域。

原住民 國家語言 文化資產

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