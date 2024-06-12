雙鋼琴家葉綠娜、魏樂富策展 6場音樂會認識舒曼

中央社／ 台北12日電
2024「舒曼視界」系列音樂會以作曲家舒曼（Robert Schumann）全人為經、19世紀浪漫風格為緯，8月底將在台北推出6場音樂會，音樂總監魏樂富（中）、葉綠娜（左）及指揮家廖嘉弘（右）12日共同出席宣告記者會。（中央社）
2024「舒曼視界」系列音樂會以作曲家舒曼（Robert Schumann）全人為經、19世紀浪漫風格為緯，8月底將在台北推出6場音樂會，音樂總監魏樂富（中）、葉綠娜（左）及指揮家廖嘉弘（右）12日共同出席宣告記者會。（中央社）

在新象藝術總監樊曼儂的支持下，鋼琴家魏樂富、葉綠娜策劃音樂家主題系列鋼琴音樂會，今年邁入第10年。今年以「舒曼視界」為主題邀請17名鋼琴家舉行6場音樂會，以樂音認識舒曼內心世界。

樊曼儂今天在記者會上表示，從2014年開始，鋼琴家葉綠娜、魏樂富就透過策展的概念，以作曲家為主題規劃系列音樂會，從貝多芬到李斯特，今年進入第10年，「我們希望永續為年輕音樂家搭建表演平台，也為樂迷傳遞完整的音樂演出，得以進一步感受作曲家的音樂審美與藝術哲思。」

葉綠娜表示，舒曼做了很多家庭音樂會，也做了許多兒童音樂教育的練習曲，這次希望透過舒曼的傳承與影響、舒曼音樂中的文學世界、熱情的凝聚、送給心愛的人、預兆夢境等主題，以5場鋼琴音樂會與1場協奏曲之夜音樂會，帶給樂迷更多理解舒曼音樂的角度。

葉綠娜說，願意做系列音樂會跟教書經驗有關，「台灣有很多優秀學生，但台灣的考試跟比賽，就只彈兩、三分鐘，對於曲目整體認識相對破碎，其實鋼琴最重要就是累積大量曲目，才能理解作曲家的全貌。」魏樂富則說台灣學生聽得不夠多，「有機會聽見所有的樂曲，一起成長，才能達到潛移默化的作用。」

這次最特別的音樂會場次之一是8月27日「預兆的夢境」管弦樂暨協奏曲之夜，音樂會上將首演柴可夫斯基改編舒曼為鋼琴與朗誦所寫的「荒野的男孩」，改名為「預兆的夢境」以管弦樂團編制演出，由廖嘉弘指揮台北世紀交響樂團，魏樂富這次不彈琴，將以德文邊演邊朗誦舒曼樂曲裡的德文敘事詩。

這次參與的鋼琴家包括魏樂富、葉綠娜、陳韻安、汪奕聞、黃俊瑜、鍾明仁、林東毅、何雅筑、何家歡、潘致允、吳怡慧、黃子嘉、何昱瑾、李聿惟、李昍曀、楊開朗與黃子寧等。音樂會系列將於8月20日到8月27日，地點在台北國家音樂廳及國家演奏廳。

交響樂團 夢境 音樂會

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