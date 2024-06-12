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長庚權威周六開講 傳授心動不衰竭─心的躍動，活力人生
長庚醫院推廣全民健康教育，邀請名醫舉辦「大師開講．健康講座」，包含心衰、肝癌、肺癌及糖尿病的預防、診斷與治療等。第一場「心動不衰竭─心的躍動，活力人生」於六月十五日登場，由長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊帶領長庚心臟權威醫師主講，歡迎大家參加，由名醫傳授健康知識，全面管理自身及家人健康。
●心動不衰竭─心的躍動，活力人生
時間：6月15日（六）上午9時到12時20分
地點：政大公企中心A2國際會議廳（台北市大安區金華街187號2樓）
報名：https://cloud.ievent.tw/bi/physical-patient-education-symposium
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