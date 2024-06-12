快訊

獨／新青安貸款戶要簽「切結書」了！ 八大行庫將集體出動

蛋價跌破新低！超商茶葉蛋是否會降價？4家業者回應了

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4所大學擠進百大 這間第25全台最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長庚權威周六開講 傳授心動不衰竭─心的躍動，活力人生

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
長庚醫院於6月15日上午舉辦「心動不衰竭─心的躍動，活力人生」講座，由長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊帶領長庚心臟權威醫師主講。圖／取自「大師開講．健康講座」網站
長庚醫院於6月15日上午舉辦「心動不衰竭─心的躍動，活力人生」講座，由長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊帶領長庚心臟權威醫師主講。圖／取自「大師開講．健康講座」網站

長庚醫院推廣全民健康教育，邀請名醫舉辦「大師開講．健康講座」，包含心衰、肝癌、肺癌及糖尿病的預防、診斷與治療等。第一場「心動不衰竭─心的躍動，活力人生」於六月十五日登場，由長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊帶領長庚心臟權威醫師主講，歡迎大家參加，由名醫傳授健康知識，全面管理自身及家人健康。

●心動不衰竭─心的躍動，活力人生

時間：6月15日（六）上午9時到12時20分

地點：政大公企中心A2國際會議廳（台北市大安區金華街187號2樓）

報名：https://cloud.ievent.tw/bi/physical-patient-education-symposium

長庚醫院推廣全民健康教育，邀請名醫舉辦「大師開講．健康講座」，包含心衰、肝癌、肺癌及糖尿病的預防、診斷與治療等。第一場於6月15日上午，以「心動不衰竭─心的躍動，活力人生」為題，由長庚決策委員會主任委員程文俊帶領心臟權威醫師主講。圖／取自「大師開講．健康講座」網站
長庚醫院推廣全民健康教育，邀請名醫舉辦「大師開講．健康講座」，包含心衰、肝癌、肺癌及糖尿病的預防、診斷與治療等。第一場於6月15日上午，以「心動不衰竭─心的躍動，活力人生」為題，由長庚決策委員會主任委員程文俊帶領心臟權威醫師主講。圖／取自「大師開講．健康講座」網站

人生 長庚

延伸閱讀

高雄2022年最賺錢醫院是這間 最後一名跌破網友眼鏡

曾提倡52斷食法爆紅！英國名醫在希臘小島度假離奇失蹤

名醫劈腿3女被抓包 老婆查戶口名簿又見私生子

NVIDIA醫療業務副總裁訪長庚 攜手AI智慧醫療創新產業

相關新聞

北市新完工4社宅961戶明起招租 這處套房5600元最便宜

北市現有26處社宅、6320戶出租，台北市住宅及都市更新中心今宣布4處新完工社宅聯合招租，包含舊宗社宅、青年社宅2區、和...

等了20年的展覽！故宮翠玉白菜 2025年首度前進捷克

國立故宮博物院與捷克國家博物館今天舉行展覽合作協議簽署儀式，並共同宣布「翠玉白菜」等百件故宮文物將在2025年9月至10...

明後2天南部留意午後雷陣雨 大台北飆高溫36度成火爐

周日前仍受西南風影響，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天苗栗以南地區仍有降雨情況，南部、各地山區可能有局部大雨。下周一轉為...

閻惠昌「回娘家」客席台灣國樂團 帶來創作新曲「線狂」

台灣國樂團成立40周年邀請過去擔任音樂總監的指揮回娘家，6月16日音樂會找閻惠昌來台客席，他帶來最新創作「線狂」，將兒時...

長庚權威周六開講 傳授心動不衰竭─心的躍動，活力人生

長庚醫院推廣全民健康教育，邀請名醫舉辦「大師開講．健康講座」，包含心衰、肝癌、肺癌及糖尿病的預防、診斷與治療等。第一場「...

儲水！桃園6/18將停水 包含楊梅等幾區共7萬多戶受影響

為提升桃園區供水穩定及用水品質，台灣自來水公司平鎮給水場辦理高壓電氣設備檢驗等三合一工程，預計於6月18日上午8時起至晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。