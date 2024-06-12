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閻惠昌「回娘家」客席台灣國樂團 帶來創作新曲「線狂」

中央社／ 台北12日電
香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌（中），2013年到2017年曾擔任台灣國樂團音樂總監。（中央社）
香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌（中），2013年到2017年曾擔任台灣國樂團音樂總監。（中央社）

台灣國樂團成立40周年邀請過去擔任音樂總監的指揮回娘家，6月16日音樂會找閻惠昌來台客席，他帶來最新創作「線狂」，將兒時看戲記憶寫成樂音，與台灣國樂團一起做世界首演。

閻惠昌今天在記者會上表示，創作樂曲一直是他的願望，2022年疫情期間，他完成了「線狂」，「線腔是陝西合陽縣獨有的提線木偶戲曲劇種，我小時候天天唱天天玩，現在回鄉探親，還是會去聽戲。」

閻惠昌將主奏樂器「皮弦胡」與國樂團相應合，邀約陝西合陽縣線腔木偶劇團青年琴師王坤來台擔任獨奏，以「鼓－鼓板懷」、「韻－皮弦胡」、「炫－鼓弦急」及「和－戲韻和」4樂章聽見家鄉道地線腔音樂與現代國樂的和諧共鳴。

閻惠昌目前為香港中樂團藝術總監兼終身指揮，2013年到2017年擔任台灣國樂團音樂總監，與樂團緣分深厚，閻惠昌表示這次他精選了4首樂曲，風格與挑戰大不同，「以此祝賀台灣國樂團40歲，生日快樂」。

傳藝中心主任陳悅宜表示，閻惠昌老師是她過去兼任台灣國樂團團長時的音樂總監，今年正好是台灣國樂團40週年，特別邀請閻老師回團同慶，也要讓國樂迷們一飽耳福。

閻惠昌邀請台灣國樂團二胡首席戴瑋演出作曲家李博禪的「初心」二胡協奏曲，以女性視角詮釋樂曲中想呈現的理想世界。管風琴家余曉怡則將與樂團合作演出作曲前輩關廼忠的「第二交響曲」，展現國樂團與管風琴的競合。開場則是彭修文熱鬧喜慶的「正月-元宵」，歡天喜地分享樂團生日喜悅。

「閻選之樂」音樂會將於6月16日舉行，地點在台北國家音樂廳。

國樂 樂團 音樂會

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