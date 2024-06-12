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北市新完工4社宅961戶明起招租 這處套房5600元最便宜

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「廣慈社會住宅3區」招租389戶，分別提供一房型、二房型及三房型，此為三房型樣品屋。圖／台北市都發局提供
「廣慈社會住宅3區」招租389戶，分別提供一房型、二房型及三房型，此為三房型樣品屋。圖／台北市都發局提供

北市現有26處社宅、6320戶出租，台北市住宅及都市更新中心今宣布4處新完工社宅聯合招租，包含舊宗社宅、青年社宅2區、和興水岸社宅及廣慈社宅3區共961戶，符合資格者可獲租金補貼3000元至1.1萬元不等，最便宜套房不到原租金半價僅5600元，明早9點申請至27日下午5點，可以網路、臨櫃或郵寄掛號辦理。

「舊宗社會住宅」位在內湖區舊宗路一段185號，建物為地上9層、地下3層，鄰近各大民生賣場商圈、台北花市、社團法人中華民國老人福利關懷協會，周邊學區完整；「青年社會住宅2區」在萬華區青年路180、182號，2棟建物為地上19層、地下3層，鄰近青年公園，周邊學區完整。

「和興水岸社會住宅」坐落在文山區和興路88號，建物是地上9層、地下2層，鄰近永建國小、實踐國中、世新大學，社區活動中心、河濱公園；「廣慈社會住宅3區」則在信義區福德街84巷30號、38號，鄰近四獸山系等自然生態、虎林街商圈、東區百貨影城等。

此次4處社宅聯合招租戶數達961戶，包含舊宗社宅95戶、青年社宅2區306戶、和興水岸社宅171戶、廣慈社宅3區389戶，分別提供套房型、一房型、二房型及三房型。

北市住都中心說，社宅租金含管理費，已考量承租者所得狀況、負擔能力及周邊市場行情訂定，並依申請人家庭年所得，提供租金分級補貼，套房型、一房型、二房型及三房型的月租金最低1萬1600元、1萬7400元、2萬3200元起；例如青年社宅2區套房／一房型16坪租金1萬1600元，補貼後砍半只要5600元。

北市住都中心表示，申請對象為設籍台北市民戶、在地區里含在地就學就業戶、大內湖科技園區就學就業戶、原住民族戶、低收入戶、其他特殊情形身分戶、未設籍北市在北市就學就業戶；以其他特殊情形身分戶申請者，採評點制，由社會局依評定分數排定配租順序，其餘各身分別則採抽籤制。詳情可至「臺北市政府安心樂租網」查詢。

都發局補充，北市為協助育兒家庭減輕租屋負擔，育有0至12歲子女的家庭入住後，除了適用社宅租金分級補貼，可另申辦育兒加碼補助，享有每育有一名子女折減1000元租金，每月最多3000元補助；申請人戶內育有2名以上0至6歲子女的家庭，申請住宅抽籤時提供加籤機制，提高有小孩的家庭入住機率。

「舊宗社會住宅」位在內湖區舊宗路一段185號，鄰近各大民生賣場商圈、台北花市、社團法人中華民國老人福利關懷協會，周邊學區完整。圖／台北市都發局提供
「舊宗社會住宅」位在內湖區舊宗路一段185號，鄰近各大民生賣場商圈、台北花市、社團法人中華民國老人福利關懷協會，周邊學區完整。圖／台北市都發局提供
文山區「和興水岸社會住宅」鄰近永建國小、實踐國中、世新大學，社區活動中心、河濱公園。圖／台北市都發局提供
文山區「和興水岸社會住宅」鄰近永建國小、實踐國中、世新大學，社區活動中心、河濱公園。圖／台北市都發局提供
「青年社宅2區」鄰近青年公園，周邊學區完整，套房／一房型16坪租金1萬1600元，補貼後砍半只要5600元。圖／台北市都發局提供
「青年社宅2區」鄰近青年公園，周邊學區完整，套房／一房型16坪租金1萬1600元，補貼後砍半只要5600元。圖／台北市都發局提供

北市 社宅 青年

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