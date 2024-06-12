儲水！桃園6/18將停水 包含楊梅等幾區共7萬多戶受影響

為提升桃園區供水穩定及用水品質，台灣自來水公司平鎮給水場辦理高壓電氣設備檢驗等三合一工程，預計於6月18日上午8時起至晚間11時止施工停水，停水範圍包含楊梅、新屋、平鎮及觀音等區，共7萬416戶受影響。

停水範圍包含楊梅區三民里、三湖里、上湖里、上田里、中山里、仁美里鐵路以南、光華里、員本里、四維里、埔心里、大同里、大平里、富岡里、富豐里、東流里、梅新里、梅溪里、楊明里、楊梅里、楊江里、水美里、永寧里國道1號以西、永平里、瑞原里、瑞坪里、瑞塘里、瑞溪里、秀才里、紅梅里、豐野里、金溪里、金龍里、頭湖里；平鎮區宋屋里陸橋南路、廣仁里、新貴里新富橋邊、平安里南平路、平鎮里、金星里南平路、鎮興里，上午8時至晚間10時，停水時間約14小時。

而停水15小時的區域範圍有楊梅區裕成里、瑞坪里、裕新里、永寧里老莊路、小楊梅；新屋區下埔里、望間里、社子里、清華里、大坡里、後庄里、深圳里、石磊里、東明里、赤欄里、永興里、石牌里、下田里、九斗里、頭洲里、後湖里、新生里、新屋里、埔頂里、槺榔里、蚵間里、笨港里、永安里；觀音區觀音里、武威里、大潭里、保生里、三和里、新興里、坑尾里。

為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩定現象，請民眾依以下停水前、停水期間注意事項辦理。停水前請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警、如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災、易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。

建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

經發局提醒，恢復供水後如仍無水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。