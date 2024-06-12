台塑愛心贊助600萬 讓失親家庭無懼前行

小廷從出生起，父親就不知去向，母親又在生產妹妹時因羊水栓塞離世，小廷一直以來都與妹妹、外公外婆相依為命，努力創造一個屬於他們的家。失親兒基金會於2021年透過學校轉介認識當時10歲的小廷，成為孩子的支持與後盾，當開始服務這個家庭時，社工即申請台塑企業暨王長庚公益信託獎學金，並每個月定期家訪與物資發放，幫助小廷一家減輕經濟負擔。

失親兒基金會成立於民國57年，前身是孤兒福利協會，幫助父母雙亡或其中一方過世的孩子及家庭，多年來第一線用心服務，提供獎助學金、急難救助、心理輔導等各項全人關懷服務，每年為失親兒舉辦夏令營、體驗教育等活動。

失親兒基金會表示，基金會目前服務超過5700位兒少，跟小廷有一樣家庭背景不在少數，面臨家中經濟支柱的驟然離世，除了悲傷，問題更是從如何「生活」變成如何「生存」。「台塑企業暨王長庚公益信託(創辦人:王永慶)」看見失親兒基金會與孩子的需要，今年再度愛心贊助600萬元，陪伴全台失親家庭走過生命中的的困難時刻，自2012年至2024年持續支持，截至今年預計受益2萬1800人次，捐助累計6540萬元。

因從小喪親的關係，小廷個性上與同儕相比，顯得格外成熟，12歲的他主動承擔起照顧妹妹的責任，怕外公外婆太勞累，所以每天都會牽著8歲妹妹的手上下學，貼心懂事的個性固然很好，但也讓小廷的成長過程很辛苦，還是孩子的他當然會想獲得自己的時間跟朋友出去玩，可是時常因為需要照顧妹妹而放棄，這種無奈感也深深的埋藏在心中。

社工在了解到小廷的心聲後，鼓勵小廷在愛別人要先重視自己的感受；當基金會舉辦活動時，也都會邀請兄妹倆一同參加，讓小廷在體驗時，沒有後顧之憂，可以專注於自身，不必擔心妹妹沒有人可以照顧陪伴，進而有全新的學習。但命運卻不斷考驗小廷的堅強，外婆在今年診斷出罹患癌症，擔憂及焦慮的情緒再次籠罩小廷，社工也更密切的關懷一家人，期望在失親家庭又遭逢變故時能持續支持、協助他們。

失親兒基金會目前全台共有14個服務處，基金會說，各縣市失親兒個案數字仍持續增加中，邀請民眾一同加入關懷行列，陪伴失親寶貝平安喜樂的長大。失親兒通報專線：0800-257-882，官方網站：http://www.orphan.org.tw/、臉書：失親兒基金會、IG專頁：orphantw。