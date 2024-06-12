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明後2天南部留意午後雷陣雨 大台北飆高溫36度成火爐

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署表示，明天大台北、花東地區需留意36度以上高溫。聯合報系資料照
中央氣象署表示，明天大台北、花東地區需留意36度以上高溫。聯合報系資料照

周日前仍受西南風影響，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天苗栗以南地區仍有降雨情況，南部、各地山區可能有局部大雨。下周一轉為偏南風，各地多雲到晴，但要留意午後短暫雷陣雨；溫度方面，大台北、花東地區需留意36度以上高溫

氣象署今下午5時27分發布高溫資訊，台東縣發布高溫橙色36燈號，新北市、台北市、花蓮縣發布高溫黃色燈號。根據氣象署網站，今天最高溫為花蓮縣玉里鎮37.4度，其次為台東縣金峰鄉36.5度、新北市雙溪區36.3度。

陳姵安說，花蓮玉里主要是因西南風過山沉降、加上縱谷地形，才導致極端高溫；明（13日）中午前後，台東縣為橙色燈號，且有連續出現36度以上高溫的機率，台北市、新北市、花蓮縣為黃色燈號，要預防局部36度高溫。

降雨部分，陳姵安表示，周日（16日）前都收到西南風影響，不定時有水氣從海面移入苗栗以南地區，明後2天南部、各地山區會局部大雨。

周六、日（15、16日）水氣稍減，加上西南風減弱，南部地區有短暫陣雨或雷雨，但雨勢不大，午後有局部短暫雷陣雨。

下周一、二（17、18日）轉為偏南風，各地大致為多雲到晴，南部地區清晨至上午可能有短暫雨，午後各地會有短暫雷陣雨；下周三（19日）起太平洋高壓增強，各地多雲到晴，但須注意午後短雷陣雨。

溫度方面，陳姵安表示，各地普遍高溫32至36度，但大台北、花東縱谷受到西南風沉降影響，可能有36度以上高溫，高溫會比中南部更明顯。

另外，陳姵安提醒，預計周日（16日）前，東南部可能有焚風發生，風力較強；周六（15日）金門、馬祖地區有低雲或霧，影響能見度。

氣象署今下午5時27分發布高溫資訊，台東縣發布高溫橙色36燈號，新北市、台北市、花蓮縣發布高溫黃色燈號。聯合報系資料照
氣象署今下午5時27分發布高溫資訊，台東縣發布高溫橙色36燈號，新北市、台北市、花蓮縣發布高溫黃色燈號。聯合報系資料照

花蓮 高溫

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