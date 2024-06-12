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台鐵開鍘了！「持槍」、服務態度不佳掀議 潮州副站長遭申誡2次處分

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵屏東潮州站副站長邱旻杰PO出手持BB槍自拍照。圖／翻攝自Youtube血汗台鐵
台鐵屏東潮州站副站長邱旻杰PO出手持BB槍自拍照。圖／翻攝自Youtube血汗台鐵

台鐵潮州站邱姓副站長經常會拍下旅客違規行為，並將畫面分享到YT頻道，近期因上傳持BB槍照片及相關文字，引發爭議。台鐵公司今天表示，今召開考成委員會並核予申誡2次處分。

邱姓副站長近期在YT頻道上傳BB槍對鏡頭的照片，並寫下「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我，真的太小看我堅強的心智了」等內容，遭網友挖出並稱要向警方舉報。

今天台鐵表示，近日有旅客及民眾反應，潮州站副站長執勤時對旅客服務態度不佳，且將個人執勤中密錄器所攝的相關影片張貼於網路上，其言詞嚴重影響公司形象，造成社會負面觀感，損及公司聲譽。

台鐵表示，南區營運處今天召開考成委員會，決議對該員執勤時服務態度不佳行為，核予申誡2次處分，並請其立予改過疏失，做好服務工作。

台鐵強調，現場執勤人員除應依章辦理各項業務外，面對旅客及民眾時，更應注意服勤禮儀，給予充分尊重，並以全體旅客為對象，提供最佳服務。

台鐵潮州站邱姓副站長經常會拍下旅客違規行為，並將畫面分享到YT頻道，近期因上傳持BB槍照片及相關文字，引發爭議。台鐵公司今天表示，今召開考成委員會並核予申誡2次處分。圖／聯合報資料照
台鐵潮州站邱姓副站長經常會拍下旅客違規行為，並將畫面分享到YT頻道，近期因上傳持BB槍照片及相關文字，引發爭議。台鐵公司今天表示，今召開考成委員會並核予申誡2次處分。圖／聯合報資料照

台鐵 服務態度

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