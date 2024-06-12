快訊

獨／新青安貸款戶要簽「切結書」了！ 八大行庫將集體出動

蛋價跌破新低！超商茶葉蛋是否會降價？4家業者回應了

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4所大學擠進百大 這間第25全台最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼎泰豐漲價！平均漲幅6% 蝦仁蛋炒飯漲至300元、這品項漲20%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
許多饕客最愛的鼎泰豐12日宣布漲價，包括小籠包、蝦仁蛋炒飯、小菜、菜肉紅油抄手、元盅雞湯通通喊漲。圖／聯合報系資料照
許多饕客最愛的鼎泰豐12日宣布漲價，包括小籠包、蝦仁蛋炒飯、小菜、菜肉紅油抄手、元盅雞湯通通喊漲。圖／聯合報系資料照

又有餐飲業喊漲！許多饕客最愛的鼎泰豐12日宣布漲價，包括小籠包、蝦仁蛋炒飯、小菜、菜肉紅油抄手、元盅雞湯通通喊漲，其中，以小菜漲幅最大，從100元調整為120元，漲幅20%。據悉，鼎泰豐此次調漲品項達150項，占比八成，平均漲幅落在6%，相較一年半前調漲時平均漲幅4%，顯示食物通膨持續升溫。

鼎泰豐公告，6月12日起，調整部分產品單價。小籠包一籠10顆，從250元調整為280元，小菜從100元調整為120元，菜肉紅油抄手從180元調整為200元，元盅雞湯從230元調整為250元，蝦仁蛋炒飯從270元調整為300元。

鼎泰豐表示，此次調漲主要考量營運成本持續增加，尤其在人力成本方面，因為服務業人力缺口大，為持續提供優質的服務與餐點品質，公司在招募人才、留才及薪資福利方面持續投入資源。調整價格實在是不得不的做法。

舉例來說，從一年半前調整價格至今，期間公司兩度替員工加薪，最近一次加薪是在今年5月1號，加薪幅度6~9%，累計二次加薪幅度超過10%。鼎泰豐表示，公司已連續四年每年調薪，今年調薪幅度更是近四年來幅度最大。

此外，因應各地物價差異，針對在雙北市及新竹地區工作的營運部正職同仁，公司每季另提供9000元的區域獎勵金。調整後，以外場服務人員來說，起薪5萬元，無經驗可，通過考核，薪資加獎金，月薪上看6萬元，料理廚師起薪5萬9千元，通過考核，薪資加獎金，月薪有機會達到7萬元。

加薪 薪資 鼎泰豐

延伸閱讀

70多年的好味道！台中「木村爺爺」脆皮肉圓 外皮香酥、紅糟肉內餡 涮嘴必點「甜不辣、天婦羅」

重承諾真男人！黃仁勳兌現與私廚「打勾勾約定」 喝雞湯留2萬5小費

一個人吃鍋最超值！ 海底撈最強「299元套餐」哈根達斯無限吃 週末限時全單88折優待

金門商家蝦仁檢出違規動物用藥 才發現產品過年早賣光

相關新聞

北市新完工4社宅961戶明起招租 這處套房5600元最便宜

北市現有26處社宅、6320戶出租，台北市住宅及都市更新中心今宣布4處新完工社宅聯合招租，包含舊宗社宅、青年社宅2區、和...

等了20年的展覽！故宮翠玉白菜 2025年首度前進捷克

國立故宮博物院與捷克國家博物館今天舉行展覽合作協議簽署儀式，並共同宣布「翠玉白菜」等百件故宮文物將在2025年9月至10...

明後2天南部留意午後雷陣雨 大台北飆高溫36度成火爐

周日前仍受西南風影響，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天苗栗以南地區仍有降雨情況，南部、各地山區可能有局部大雨。下周一轉為...

閻惠昌「回娘家」客席台灣國樂團 帶來創作新曲「線狂」

台灣國樂團成立40周年邀請過去擔任音樂總監的指揮回娘家，6月16日音樂會找閻惠昌來台客席，他帶來最新創作「線狂」，將兒時...

長庚權威周六開講 傳授心動不衰竭─心的躍動，活力人生

長庚醫院推廣全民健康教育，邀請名醫舉辦「大師開講．健康講座」，包含心衰、肝癌、肺癌及糖尿病的預防、診斷與治療等。第一場「...

儲水！桃園6/18將停水 包含楊梅等幾區共7萬多戶受影響

為提升桃園區供水穩定及用水品質，台灣自來水公司平鎮給水場辦理高壓電氣設備檢驗等三合一工程，預計於6月18日上午8時起至晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。