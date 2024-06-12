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協助失依兒培養自立能力 忠義基金會盼推6Q教育

中央社／ 台北12日電

受教育能讓失依兒少漸能自立，忠義基金會今天說，安置兒童或少年已不僅止於飲食起居或心智健康，未來希望家園能發展6Q教育，內建弱勢兒少因應未來的軟實力。

忠義基金會今天召開記者會，也邀請藝人張文綺號召大眾透過認購親子劇票，扶持失依兒安心上學。

忠義基金會說，大誠保經愛人家族從2014年起累計11年以觀劇助學的方式，號召大眾支持忠義基金會各附設家園園生的教育需求，除了盼望擴大影響力，吸引更多人投入外，更希望讓大眾體會公益行動就像全家一起進劇場看親子劇，只要付出行動並不困難，並且從回憶兒時的美好出發，把愛傳出去。

受教育能讓失依兒漸能自立，對其未來發展具備關鍵影響力，忠義基金會指出，因應社會多元發展，安置兒童或少年已不只止於飲食起居或心智健康，注重孩子與照顧者或他人建立正向互動關係，有助未來發展。

忠義基金會表示，附設家園盼能以認識、了解與控制情緒能力為出發點，發展6Q教育，從IQ智力、EQ情商、AQ逆商、FQ財商、MQ心商、DQ膽商，內建弱勢兒少因應未來的軟實力，預防被安置童在未來仍因能力不足而形成「福利依賴」的現象。

忠義基金會也說，蘋果劇團演員今天在現場演出公益親子劇「小蜘蛛大英雄」片段，鼓勵大眾公益認票，9月1日一起攜手走入劇場，盼以戲劇的感染力傳達尊重差異的意義，也助沒有辦法選擇出身的弱勢孩子獲得更均等的學習機會，透過教育建立自我認同。

忠義基金會長期服務0歲至18歲失依兒少，並是國內少有收容0歲至3歲嬰兒的專業安置家園，長年以去機構化家庭安置教養，陪伴超過7500名弱勢兒童或少年長大成人，並已幫助650名以上的孩子找到願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭。

公益 劇場 親子

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